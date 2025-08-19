Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Madrid

Archivo - Bomberos acuden a apagar el fuego en un edificio en Madrid - BOMBEROS MADRID - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la madrugada de este martes en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Así lo ha comunicado la entidad este martes en su cuenta de X (antes Twitter) donde ha precisado que los cinco afectados por las llamas han requerido los servicios de Samur-Protección Civil.

Además, efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han personado en la vivienda, ubicada en la segunda planta de un edificio residencial, y han conseguido extinguir un incendio que tenía abundante combustible y carga de fuego, evitando así que se haya propagado a otras viviendas.

El operativo ha contado además con la asistencia de Policía municipal de Madrid.