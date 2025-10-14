El cineasta Iñaki Arteta y el periodista Vicente Vallés, premiados por la Asociación Dignidad y Justicia

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín ha participado hoy en la entrega de medallas de la Asociación Dignidad y Justicia 2025 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha participado este martes en la entrega de medallas de la Asociación Dignidad y Justicia 2025 celebrada en la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, que ha premiado, entre otros, al cineasta Iñaki Arteta y al periodista Vicente Vallés.

García Martín ha impuesto la condecoración a Arteta, propuesto como candidato por la Viceconsejería de Justicia y Víctimas, por su labor en recuerdo a las víctimas del terrorismo, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En esta edición, los galardonados en la categoría Oro han sido el periodista y escritor Vicente Vallés y los dos españoles asesinados por Hamás en el atentado del 7 de octubre de 2023 --Maya Villalobo e Iván Illarramendi--.

La medalla de Plata ha sido para el jefe superior de la Policía de Madrid, Javier María Galván; la directora del Observatorio CEU-CEFAS de Víctimas del Terrorismo, María San Gil; el comisario general de Información de la Policía Nacional, Vicente Martínez; el cineasta y guionista, Iñaki Arteta; el capitán de la Guardia Civil, Leoncio Galera; el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y el subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, Juan Miguel Zarza.