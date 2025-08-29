La cita previa para vacunar a bebés frente al virus que causa la bronquiolitis abre el lunes

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abre este lunes, 1 de septiembre, la cita previa para vacunar bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquiolitis.

El objetivo es proteger a 50.000 de estos menores en la campaña que comenzará el próximo 1 de octubre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Los niños de menos de seis meses (nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año) serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Por su parte, si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo del próximo 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes del alta hospitalaria.

Para reforzar la difusión, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad enviará a principios de este mes de septiembre mensajes SMS a las familias de los menores a los que se recomienda la inmunización.

Además, pondrá en marcha una campaña con materiales divulgativos, en español, francés, inglés, árabe y chino, que se distribuirán en los hospitales y centros de salud públicos, y también estarán disponibles en la web.

En la pasada temporada se administraron 45.957 dosis y se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana. Gracias a esta inmunización se consolidó una importante disminución de casos tanto en Atención Primaria como hospitales, donde los ingresos se redujeron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.