La ciudad del videojuego oculta a las afueras de Madrid que aspira llegar al nivel de Tokio o Miami

Madrid in Game ofrece tres servicios: entranamiento de 'eSports', desarrollo para empresas y eventos de 'networking'

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

A las afueras de la capital, rozando la Casa de Campo, existen desde finales de 2022 unas instalaciones con varios edificios en el que empresas de videojuegos de todo el país acuden para desarrollar sus proyectos, aunque no es ese su único objetivo.

Madrid in Game, un proyecto financiado al completo por el Ayuntamiento de Madrid, aspira a llevar la industria del videojuego de la capital al nivel de ciudades como Tokio o Miami, según ha confirmado a Europa Press el delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño.

Y es que esta aspiración del Gobierno municipal lleva vigente cinco años, cuando se firmaron los conocidos como Acuerdos de la Villa en 2020. El documento, fruto del pacto de todos los grupos municipales, refleja el compromiso de "crear el clúster de la Industria del Videojuego que fortalezca las relaciones y las sinergias de los agentes sectoriales en un mercado globalizado".

Madrid in Game se ha instalado para servir, no solo de punto de encuentro entre empresas y profesionales, sino para elevar proyectos, dar forma a ideas y dotar de recursos a quienes, con los conocimientos para utilizarlos, no pueden acceder a ellos para hacer realidad sus propuestas.

El centro se divide en tres: un 'Experience Center' donde se realizan eventos, charlas y oportunidades para crear redes profesionales; un 'Esports Center' abierto a todos los ciudadanos de la capital para que vayan a practicar esta disciplina; y un 'Developement Center', que acoge equipos profesionales con estudios de audio, vídeo y realidad virtual para que las empresas hagan uso de ellos.

DE 6 A 18 MESES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO

Mediante su Start IN up program, el sistema de emprendimiento de Madrid in Game, diferentes corporaciones pueden hacer uso de los recursos "de última generación" que desde el centro dicen ofrecer. Dependiendo de cómo de avanzadas estén las ideas, el tiempo de trabajo puede oscilar entre los 6 y los 18 meses.

Para "acelerar" el desarrollo de las propuestas, se divide a los participantes en tres secciones: preincubación, para aquellos que estén trabajando en una idea, diseño conceptual, o prototipo; Incubación, destinada a las empresas que ya tienen un prototipo y quieran salir al mercado; y Aceleración, para proyectos lanzados que busquen consolidar su modelo de negocio.

Por tanto, la iniciativa de Madrid in Game está dirigida a 'startups', desde las fases más primitivas de su fundación a empresas que pretenden alcanzar las más altas cotas en la industria. Durante su estancia, se les ofrece asesoramiento y mentorías, ayuda en la búsqueda de financiación o presencia en eventos nacionales e internacionales.

Desde el inicio de su actividad, 113 empresas han participado en el programa con 5,4 millones de euros de financiación y se han creado 170 puestos de trabajo solo en el centro.

UN CENTRO PÚBLICO DE 'ESPORTS'

Más allá de ser una 'incubadora' de ideas, este espacio municipal aspira a llegar a ciudadanos particulares amantes de los 'eSports' o deportes electrónicos. Como si de una biblioteca se tratara, se permite reservar, de forma gratuita, ordenadores de alta potencia para entrenar las habilidades que estos videojuegos requieren.

Desde Madrid in Game defienden que este espacio sirva para "fomentar el desarrollo de la competición amateur entre la ciudadanía". Pero no se quedan solo ahí, su sala con decenas de ordenadores también sirve como sede de la liga municipal de 'eSports'.

Esta compteción ha contado ya con más de 25.000 participantes de toda España en sus diferentes ediciones, que se han enfrentado en los videojuegos Valorant, League of Legends, Clash Royale, Rocket League o Fortnite.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE INVERTIR EN EL VIDEOJUEGO

El delegado de Innovación y Emprendimiento ha justificado la apuesta municipal por el videojuego "porque la industria ha estado creciendo a doble dígito" en los últimos 10 años. Para Niño, "actualmente en Europa no hay ningún gran 'hub' público" mientras que es un sector que "factura más que la música y el audiovisual juntos" y "el pleno empleo está bastante cerca".

"Aquí han venido representantes de diferentes administraciones, tanto japonesas como americanas, y cuando han visto que esto se ha realizado con inversión pública han dicho, 'esto no lo tenemos en mi país'", ha contado el responsable.