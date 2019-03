Clara Serra tacha de "inaceptable" la "triquiñuela" empleada por Cifuentes para no declarar en la Asamblea

Publicado 06/03/2019 12:44:34 CET

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha tachado esta mañana de "inaceptable" que la expresidenta regional Cristina Cifuentes haya encontrado "una triquiñuela para no declarar" en la última sesión de la comisión de investigación sobre universidades de la Asamblea de Madrid.

"Esperábamos de la comparecencia de Cifuentes dos cosas: que hubiera una triquiñuela de última hora para no comparecer y no declarar y que dijera a la verdad a los madrileños, que se la merecen después de tanto tiempo. Y efectivamente ha encontrado una triquiñuela para no declarar, y nos parece inaceptable", ha señalado tras el acto de Reconocimientos por el 8M celebrado en la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid por el caso Máster por recomendación de su abogado al indicar que el asunto "está bajo investigación judicial".