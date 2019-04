Clara Serra tilda de “ocurrencia peligrosa” que concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar

Publicado 10/04/2019 11:48:42 CET

La 'número 2' de la candidatura de Más Madrid a la Comunidad, Clara Serra, ha calificado de "ocurrencia peligrosa" la propuesta de la portavoz del PP de Madrid y candidata de esta formación a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de que el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar.

Ante los medios de comunicación, tras asistir al desayuno informativo de Europa Press ofrecido por Ayuso, Serra ha asegurado que esta propuesta responde a que el PP "no tiene proyecto" y necesita "ocurrencias de última hora". "Una propuesta de concebido no nacido debe estar preparada al menos para que sepa qué decir sobre la propuesta más allá del no lo he pensado", ha apostillado.

Tras calificarla de "peligrosa, como el resto de ocurrencias que hace el PP en campaña", ha asegurado que otra de sus propuestas, la ampliación de la Línea 11 de Metro, se la propuso la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la entonces presidenta Cristina Cifuentes cuyo consejero de Transportes "rechazó".

Considera Clara Serra que "Ayuso viene a repetir un argumentario que en ocasiones parece de Vox más que del PP". "Sobre la defensa de servicios públicos, o se defiende el legado de Aguirre, o se defienden los servicios públicos y la sanidad", ha lanzado.