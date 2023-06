COGAM quiere "mejorar" la relación con el Ayuntamiento y solicita una reunión con Almeida

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colectivo LGTBI de Madrid, Ronny de la Cruz, ha aseverado este martes que quieren "mejorar" la relación con el Ayuntamiento de Madrid, "que ahora es buena", pero quieren ser recibidos por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Nos gustaría tratar de mejorar esta relación, porque en este mandato no ha sido posible sentarnos con el alcalde de Madrid. Muchas veces no es la persona de mayor autoridad quien resuelve los problemas, pero es un gesto importante que él no ha tenido, y los otros sí", ha trasladado en la presentación del MADO 2023.

Junto a él en la mesa, ha estado sentado el recién nombrado delegado del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, quien ha reivindicado que el Orgullo LGTBI+ se ha celebrado en la capital "con todos sus alcaldes".

"Madrid ha tenido un proceso de transformación extraordinaria; desde 1978 hay un país con plenos derechos, y Madrid representa la libertad, es una ciudad diversa, en la que vengas de donde vengas, pienses lo que pienses, se puede ser lo que quieras ser, aquí tuve la suerte de nacer, y con todos sus alcaldes se ha podido celebrar el Orgullo", ha explicado.

Fernández ha puesto en valor que el Orgullo es "la fiesta de todos" y forma ya parte del calendario de la capital. Por otra parte, ha reivindicado la necesidad de seguir trabajando contra la discriminación, representada en "la alta tasa de paro de transexuales" o la pena de muerte o ilegalización de la homosexualidad en algunos países.