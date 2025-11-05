Comienza la construcción de la nueva comisaría de Policía Municipal en Villaverde

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, coloca la primera piedra de la nueva comisaría de Policía Municipal de Villaverde - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha colocado este miércoles la primera piedra de la nueva Comisaría Integral de Distrito de la Policía Municipal en Villaverde, un equipamiento que contará con una inversión de 6,6 millones de euros y cuyas obras podrían finalizar en la primavera del año 2027.

Acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, la vicealcaldesa ha destacado que esta dotación ejemplifica el compromiso del Ayuntamiento con un plan de infraestructuras que es "el más ambicioso de la historia de la Policía Municipal" para dotar al Cuerpo con "las mejores instalaciones".

Sanz ha destacado que se trata de "un día largamente demandado por los vecinos de Villaverde", y ha precisado que el nuevo edificio tendrá "aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados de construcción", con "una planta bajo rasante donde se ubicarán garajes y luego tres plantas en altura con todos los servicios que hay en todas las comisarías de policía".

El nuevo edificio contará con zona de atención al público, oficinas, despachos, emisora, vestuarios, archivo, aparcamiento y almacenes, entre otras dependencias. Por ejemplo, en la planta baja será donde esté ubicados los agentes tutores, según ha precisado la vicealcaldesa.

CASI UN CENTENAR DE EQUIPAMIENTOS

La comisaría de Villaverde se enmarca en el Plan de Equipamientos 'Madrid Capital 21' (2019-2027), que contempla 96 nuevas dotaciones municipales. Según el Ayuntamiento, esa cifra ya se ha superado con 98 equipamientos construidos o en ejecución, con una inversión global que supera los 550 millones de euros.

"Seguimos en una apuesta continua y permanente por dotar a los servicios de seguridad y emergencias de esta ciudad de las instalaciones, de los medios materiales que necesitan y, por supuesto, del número de profesionales en la medida que podemos y nos permite esa tasa de reposición", ha subrayado Sanz.

Desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido 43 millones de euros en la construcción de otras ocho comisarías --en Retiro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villa de Vallecas--, así como una Unidad Logística en Moncloa-Aravaca.

Además, el gobierno local encabezado por José Luis Martínez-Almeida ha reformado otras instalaciones policiales por 22,2 millones, entre las que e encuentra la sede de Policía Judicial en Arganzuela o las caballerizas del Escuadrón.