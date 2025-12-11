El comisario José Antonio Mateos Martín toma posesión como nuevo jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Leganés

El comisario José Antonio Mateos Martín toma posesión como nuevo jefe de la Comisaría de Policía Nacional en Leganés acompañado del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el jefe superior de Policía, Javier María Galván Ruiz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisario José Antonio Mateos Martín ha tomado este jueves posesión de su nuevo puesto al frente de la Comisaría de Policía Nacional en Leganés en un acto que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y del jefe superior de Policía Nacional, Javier María Galván Ruiz.

Junto a ellos también han estado presentes el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, así como representantes institucionales, empresariales y del ámbito civil de la ciudad, que han acompañado a Mateos Martín, cuyo último destino había sido la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para subrayar que este nombramiento marca "el inicio de una nueva etapa" en la Policía Nacional en Leganés, municipio cuya tasa de criminalidad se sitúa diez puntos por debajo de la media regional, lo que la convierte en "una ciudad segura en el contexto de una región segura".

Martín ha destacado además que a esta situación ha contribuido la inversión estatal que ha permitido alcanzar un máximo histórico de efectivos, con un incremento del 11% desde 2018, "por encima del crecimiento de la población", según ha destacado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

También ha agradecido el trabajo de "todos los policías que están en la primera línea del servicio público" y ha recordado que el uniforme que visten "es más que una profesión, es garante de libertad y justicia". "Vuestro trabajo es decisivo para que millones de personas podamos vivir sin temor", ha afirmado.

Asimismo, ha reiterado su compromiso y el de la Delegación del Gobierno para seguir trabajando con todas las administraciones en favor de una seguridad "que los vecinos y vecinas de Leganés bien merecen".

El nuevo comisario, José Antonio Mateos, se crió y estudió en Leganés e ingresó en la Policía Nacional en 1993. Es doctor en Derecho, especialista en blanqueo de capitales, y ha pasado por destinos como la Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares, el Centro de Altos Estudios Policiales, la Unidad de Cooperación de la División Adjunta Operativa o la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Madrid.

Su toma de posesión se produce un año después de la del anterior comisario, Martín Sánchez Sánchez, destinado a un nuevo puesto.