Una comisión de investigación y un Pleno monográfico en Cibeles analizarán el presunto espionaje a Ayuso

Aprobado con el 'sí' de todos los grupos salvo Vox, que se abstiene

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toda la Corporación municipal, menos Vox, ha aprobado la celebración de una comisión de investigación y un Pleno monográfico para analizar el presunto espionaje del entorno de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, empleando para ello recursos municipales.

La oposición, salvo Vox, que se ha abstenido, ha planteado una comisión de investigación vía mociones de urgencia. Más Madrid, por su parte, ha presentado la petición de un Pleno monográfico a celebrar en el plazo de una semana.

En él, el alcalde presentaría "un informe detallado de todas las actuaciones llevadas a cabo por él mismo, por los concejales de gobierno y por los presidentes de las empresas públicas y, en particular, de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo".

Todos los grupos, menos Vox con su abstención, han apoyado la iniciativa de Más Madrid para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción inicie una investigación sobre el presunto espionaje. También, y del mismo grupo, que el presidente de la EMVS, Álvaro González, convoque "en el plazo improrrogable de una semana un consejo extraordinario para dar a conocer la implicación de la empresa pública en esta trama de investigación".

La propuesta que no ha salido adelante ha sido la moción in voce del PSOE, que el Ayuntamiento instara a la Comunidad a aprobar su propia comisión de investigación en la Asamblea en torno al contrato de mascarillas. No ha salido adelante con el 'no' del PP y la abstención de Vox.