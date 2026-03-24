La compraventa de viviendas en Madrid y desciende un 19,6% tras empeorar su evolución interanual en enero

Archivo - Fachada de viviendas el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Madrid en enero empeora y desciende un 19,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5% a nivel nacional), hasta un total de 5.668 operaciones.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 1,2% intermensual.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas bajó en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones. Con el descenso registrado en el primer mes del año, retoma las caídas interanuales después de que en diciembre subiera un 7,9%.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Madrid, 5.399 se realizaron sobre viviendas libres y 269 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.209 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 4.459 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 9.626 operaciones sobre viviendas. Además de las 5.668 compraventas, 1.846 fueron herencias, 240 donaciones y 14 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Madrid 16.318 fincas urbanas a través de 10.117 compraventas, 2.588 herencias, 402 donaciones, 20 permutas y 3.191 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 394 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 127 herencias, 167 compraventas, 30 donaciones, 3 permutas y 67 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente.