La Comunidad acusa al Ayuntamiento de "privatizar" con Madrid Central el corazón de la capital

Actualizado 08/11/2018 19:02:52 CET

Podemos y PSOE critican el "uso partidista" del Consorcio por parte del Gobierno regional

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha acusado al Ayuntamiento de la capital de "privatizar" con el proyecto de Madrid Central el corazón de la ciudad y hacerlo "con fines desconocidos".

Durante su intervención, en una comparecencia sobre la reducción de la contaminación atmosférica en la Asamblea, la consejera ha hecho hincapié en las diferencias a la hora de la gestión de movilidad entre el Gobierno municipal actual y los del PP. Por un lado, ha señalado que las medidas 'populares' eran "progresivas, basadas en incentivos y siempre buscando opciones alternativas" mientras que las de ahora "se basan en la expulsión del vehículo privado".

Además, ha remarcado que sus medidas se realizaban "en base a datos técnicos sobre movilidad sostenible, con estudios amplios y contratados", mientras ahora "no se presentan estudios, ni informes de impacto". "Tenemos las dos páginas que el Plan A dedica a esta medida y con eso parece bastarles porque no les importan ni el rigor, ni las consecuencias", ha espetado a la bancada de Podemos.

A su parecer, "las ciudades no se transforman desde la demagogia, se transforman con inversiones, con proyectos compartidos y diseñados con inteligencia". En este punto ha recordado que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha pedido al Consistorio que "pongan cordura al despropósito" de Madrid Central cuyas consecuencias no se pueden "ni imaginar". "Acudiremos a los tribunales porque no nos dejan otra alternativa", ha insistido.

La consejera ha recordado que "Madrid no es de Podemos, aunque ahora tengan la responsabilidad de gobernar la ciudad". "Son depositarios de una gran responsabilidad que les obliga a despojarse de viejos prejuicios ideológicos. La historia nos ha mostrado en múltiples ocasiones que los gobiernos con tics autoritarios, como los dinosaurios, tienden irremisiblemente a la extinción", ha concluido.

RECLAMAN COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Por su parte, desde Podemos, la parlamentaria María Acín ha sostenido que el Ejecutivo regional está haciendo "el mayor de los ridículos" con Madrid Central: el ridículo "de los anuncios del caos", el de "no hay datos" o el de "resistirse al futuro".

"Espero que rectifiquen y se sienten a dialogar con el Ayuntamiento", ha lanzado, al tiempo en el que ha señalado que desde el Gobierno regional "se están pasando de frenada generando una alarma social totalmente irresponsable". "Están haciendo dejación absoluto de funciones y un uso partidista del Consorcio Regional de Transportes", ha lanzado.

La diputada de Ciudadanos Ana Rodríguez ha criticado que Podemos traiga la cuestión a la Cámara regional para "defender a sus compañeros" del Consistorio de la "desastrosa puesta en marcha de Madrid Central". "Quieren echar balones fuera de la ratonera en la que Manuela Carmena ha convertido la capital", ha dicho.

Así, ha subrayado que tanto Comunidad como Ayuntamiento han "improvisado, gestionado chapuceramente y son incapaces de ir de la mano". Para la parlamentaria, es necesario que "se sienten a buscar una respuesta" porque están "usando a los madrileños como rehenes de su batalla política".

En esta misma línea, desde el PSOE, el diputado Daniel Viondi ha exigido que ambas instituciones "dejen ya las batallitas", en una cuestión que es "fundamental y vital para los ciudadanos como es la calidad del aire y la lucha contra la contaminación. "Hay cerca de 5.000 personas en esta Comunidad que directa o indirectamente mueren a causa de la contaminación", ha deslizado.

También en su intervención, Viondi también ha sostenido que la Comunidad está usando el Consorcio como "la Telemadrid de Esperanza Aguirre". Según el parlamentario, nunca ha visto un "uso más torticero y partidista" del mismo del que hace el Gobierno del PP.