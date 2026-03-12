La Comunidad acusa a Mónica García de fomentar "el turismo sanitario" tras devolver cobertura a migrantes irregulares

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra del ramo y líder de Más Madrid, Mónica García, de fomentar "el turismo sanitario" tras devolver el Gobierno la cobertura a los migrantes en situación irregular.

"Lo que van a hacer es empeorar la asistencia de absolutamente todos, porque con ese Real Decreto van a perjudicar, sí, a los madrileños y a los que vienen de fuera y a los inmigrantes que están tratados", ha lanzado Matute en la sesión de control ante una pregunta de la diputada de Más Madrid Diana Paredes.

La responsable de la sanidad madrileña ha afirmado que esta norma "se basa en el caos, en la falta de rigor técnico e incentiva el turismo sanitario", además de a "las mafias" y el "fraude sanitario".

Ha cargado contra Mónica García por no haber "tenido en cuenta el impacto económico directo" en las comunidades autónomas. Ha cuestionado si lo que busca es "reventar el sistema" y ha reclamado que esta cobertura la cubra el Fondo de Compensación.

"La flexibilización de las condiciones de acreditación de residencia lo que va a hacer es dificultar los procesos de gestión de un sistema sanitario para prever cuánta gente va a venir y va a dar alas al turismo sanitario", ha insistido Fátima Matute, quien ha reprochado que no hayan hecho "ninguna memoria económica" porque plantean: "Yo invito a la fiesta y tú pagas".

A renglón seguido, ha acusado a García de "maltratar a los médicos" con la ausencia de un estatuto marco y ahora ahondar en sus condiciones porque este decreto va a implicar "aumentar la presión asistencial y la carga de trabajo entre los profesionales".

"Esto no es ser solidaridad, señora Paredes. Es un absoluto caos. Es un uso descarnado de la política para obtener votos y tener lo peor para todos", ha lanzado.

En respuesta, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado en los pasillos de la Cámara la "ignorancia" de Matute y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"La sanidad universal no es solo más justa y humana, sino es la más eficiente económicamente", ha recalcado la portavoz parlamentaria. Ha criticado que Ayuso se "arrastre ante los poderosos" y ha cuestionado si va a tener "una palabra para el turismo sanitario de alemanes y británicos que invaden la costa alicantina".

Por su parte, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha afirmado en el hemiciclo que si desde la Comunidad "se siguen empeñando en dejar sin atención sanitaria a las personas, a los migrantes a las puertas de los hospitales", Más Madrid acudirá a los tribunales.