La Comunidad acusa a Puente de "buscar polémica donde no la hay" por las tarifas del transporte "por no poner un logo"

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha acusado este viernes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "buscar la polémica donde no la hay" con la Comunidad de Madrid por las tarifas sobre la gratuidad del transporte para menores de 15 años "por no poner un logo".

En declaraciones a los medios durante una visita a Majadahonda, Rodrigo ha recordado que el propio Ministerio está representado en el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad (CRTM) que aprobó ampliar la gratuidad de 7 a 14 años, por lo que ha negado ánimo de ocultación.

"Aquí no se ha ocultado nada, ni se ha ocultado ningún tipo de logo, lo único que hemos hecho es que el Consorcio Regional de Transportes ha comunicado esas decisiones que se tomaron en ese Consejo de Administración", ha remarcado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido a la Comunidad de Madrid que podría tener que hacer frente a una sanción de 200 millones de euros, equivalente al triple de la cantidad subvencionada por ocultar que parte de los descuentos al transporte en la comunidad están pagados por el Estado.

Para el consejero madrileño, el ministro "está confundiendo en todos los sentidos". "Están equivocados y están intentando buscar una polémica donde no la hay, por el mero hecho de poner un logo, simplemente por eso".

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado la "respuesta exagerada" del Gobierno de Pedro Sánchez por el hecho de que aparezca o no "un logo" del Ministerio para dejar claro que está subvencionado por el Ejecutivo central.

Al hilo, ha censurado que "la única carta" del departamento que dirige Óscar Puente a la Comunidad de Madrid, que le ha remitido hasta once misivas, sea precisamente "ara exigir que se ponga su logo en no sé qué anuncio" pero no para abordar los problemas de los madrileños como las incidencias en Cercanías.

"Lo que yo le digo al Gobierno de España es que menos preocuparse por la foto y por los logos y por ponerse medallas, y que el señor Óscar Puente lo que tiene que hacer es trabajar por reformar y por mejorar la situación de cercanías en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.