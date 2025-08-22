La Comunidad afea al Gobierno no asumir la coordinación en los incendios y le pide "un paso adelante" con las ayudas

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha defendido este viernes que el Gobierno central debería haber asumido la coordinación en la extinción de la ola de incendios registrada en España y le ha pedido dar "un paso adelante" ahora en el tema de las ayudas a los afectados.

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de la pyme Star Robotics, el consejero madrileño ha recalcado que el Gobierno central "sí tiene la potestad según ley de declarar la emergencia por motivos nacionales" pero, en cambio, como hizo con la dana, ha afeado, esté "mirando para otro lado".

"Al final lo que no puede ser es que nosotros, entre comunidades autónomas nos estemos ayudando" mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "mirando todo lo que está ocurriendo" y les dice que quien quiera ayuda que la pida. "Nosotros como Madrid colaboramos con todo el resto de comunidades, ofrecemos, trabajamos, pero quien tiene que movilizar los recursos estatales es el Gobierno central", ha insistido.

En este marco, López-Valverde ha subrayado que "tiene que haber una coordinación a nivel estatal" en la medida que hay desplegados recursos nacionales y recursos internacionales. "No puede ser que estemos trabajando o que estén funcionando a base de tuits", ha afeado.

En esta línea, ha reclamado al Ejecutivo central un "paso adelante" de cara al futuro para las ayudas. "Hay que darse cuenta que hay muchísimas ayudas que hay que movilizar, como ocurrió en la dana, como ocurrió antes en el volcán de La Palma, que tienen que llegar cuando tienen que llegar y no pueden llegar después de un año o dos años. O sea, es fundamental que cada uno en su estamento tenga que hacer el trabajo", ha insistido.