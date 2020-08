La Comunidad aplicará el escenario 2 de su protocolo para el inicio de clase pero reforzado y con muchas novedades

Se contratarán 150 diplomados de enfermería para reforzar los 450 que la comunidad tenía previstos ya

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este martes que el protocolo que activarán para el inicio de las clases es el contemplado en el escenario 2 del plan que presentaron el 30 de junio, pero reforzado y con bastante novedades, como las clases presenciales para alumnos de quinto y sexto de Primaria (10 y 11 años).

En una rueda de prensa celebrada hoy en la Real Casa de Correos, ha indicado que ese plan con sus escenarios e instrucciones ya se pasó a los centros el 9 de julio. "Hemos hecho algunas mejoras teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Las autoridades determinarán si con el tiempo pasaremos a una fase más favorable o desfavorable. O en un determinado colegio o aula, todo eso quedará bajo la dirección de las autoridades sanitarias", ha indicado.

Entre las novedades, Ossorio ha destacado que los niños de 10 y 11 años son demasiado pequeños para la mitad de clases en casa, por lo que su caso será presencialidad "100 por cien".

Además, otros años casi todos los alumnos comenzaban las clases entre el 4 y el 9 de septiembre. Ahora, han puesto más fechas para que los alumnos se vayan incorporando poco a poco, y retrasar las que saben que los docentes van a tener más problemas a la hora de ajustar el número de docentes a las nuevas circunstancias, como son cuarto, quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de la ESO.

Ossorio ha remarcado entre otra de las novedades son el reforzamiento de las medidas de higiene en las aulas. Además de los previstos coordinadores Covid por cada centro, contratarán 150 diplomados de enfermería para reforzar los 450 que la comunidad tenía previstos ya.

Igualmente, ampliarán los contratos de limpieza de los centros, competencia de los ayuntamientos, convocando subvenciones para los ayuntamientos. Otra novedad es el control de temperatura en los centros y la puesta en marcha de más de 100.000 PCR a alumnos y docentes, unas pruebas que serán periódicas (septiembre, diciembre y marzo) para personal de riesgo, alumnos vulnerables y con enfermedades razas.

Enrique Ossorio también ha recalcado que el número de docentes que se contratarán suben de los 1.700 previstos en junio aplicando el escenario 1. Así, llegarán a casi 11.000 en total, ha reiterado.

SE MANTIENEN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EXTREMANDO LA VIGILANCIA

Sobre las actividades extraescolares previstas para aquellos niños primeros en entrar o últimos en salir del colegio por problemas de horarios de sus padres, el consejero ha indicado que se mantendrán pero extremando las medidas de vigilancia, ya que son alumnos que se mezclan con otros.

El titular regional de Educación también ha puesto en relieve el tema tecnológico. "Desde el mes de marzo estamos haciendo un esfuerzo inmenso para reinventarnos. Vamos a reforzar EducaMadrid con un sistema de videoconferencia, un módulo de exámenes y contrataremos una biblioteca digital escolar que dará cada trimestre a los niños tres libros y muchas actividades sobre esas lecturas", ha manifestado.

En materia de infraestructuras e inmobiliario, la Comunidad hará "un gran esfuerzo" para habilitar como aulas espacios en los centros educativos, algo que según Ossorio se está trabajando desde julio. "Ya tenemos un listado de necesidades de centros y espacios alternativos. Y nos planteamos comprar módulos prefabricados para aquellos casos que no tengan. En aquellos sitios donde no se pueda mantener las distancias, los alumnos estarán separados con mamparas. Si no puede ser en el mismo centro, en aulas cercanas", ha concluido el consejero.