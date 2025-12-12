La Comunidad apunta a una posible bajada de mortalidad de la gripe aviar y por el momento no precisa ayuda de Delegación

Cigüeñas blancas - TRES CANTOS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha apuntado este viernes a una posible bajada de la mortalidad de la gripe aviar al detectar menos aves muertas en las zonas afectadas, y en respuesta al ofrecimiento de ayuda de la Delegación del Gobierno ha señalado que "los equipos son suficientes".

Novillo se ha manifestado en estos términos durante una visita a las obras del Canal de Isabel II en Boadilla del Monte, donde ha señalado que "la tasa de mortalidad ha bajado" porque "no hay tanta retirada de cadáveres", si bien ha apostado por permanecer atentos para comprobar si "baja la curva" de aves muertas.

El consejero ha señalado que ya se ha mantenido una reunión con los municipios afectados por este nuevo foco de gripe aviar, el decimocuarto desde el mes de septiembre, y ha trasladado una vez más un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que no es una enfermedad que pueda contagiarse a los humanos, si bien se está actuando en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Novillo ha reconocido que la situación es "preocupante" en toda Europa debido a las rutas migratorias de las aves en esta época del año, si bien ha incidido en que la Comunidad de Madrid ha desplegado un dispositivo acorde a la situación y que las medidas aprobadas por el Gobierno central y "reforzadas" en la región están surtiendo efecto.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, confirmó en la víspera que las cigüeñas aparecidas muertas en el río Manzanares a su paso por Getafe presentaban positivo en gripe aviar de alta patogenicidad, y apuntó a otros tres focos en Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.