La Comunidad asegura que la Delegación "no va a marcar" su agenda y tilda de "bochornosas" sus críticas en calle Cullera

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este jueves que la Delegación de Gobierno, encabezada por Francisco Martín, "no va a marcar" su agenda y ha tildado de "bochornosas" sus criticas por la ausencia de la Comunidad y el Ayuntamiento en la reunión para abordar la seguridad en la calle Cullera.

"Me parece bien que tengamos un delegado del Gobierno que quiera ejercer sus competencias y yo me alegro muchísimo, pero insisto, la agenda de la Comunidad de Madrid no la va a marcar el delegado del Gobierno ni ningún otro delegado que pueda querer, insisto, influir en nuestra agenda", ha afirmado el consejero en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Correos.

Así, ha recordado que ayer ya se congratuló de que el delegado del Gobierno "por fin se tomara sus competencias en serio" y que, por tanto, abordara los problemas de seguridad que puede tener la Comunidad de Madrid. "Son todos los alcaldes de distintos signos políticos los que están pidiendo más efectivos de Policía y de Guardia Civil, los que están pidiendo más medios para poder combatir la delincuencia y, por tanto, que Madrid sea cada vez una ciudad más segura y que la región sea cada vez una región más segura", ha expresado.

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha presidido una mesa técnica sobre las urgencias sociales en el entorno de la calle Cullera, a la que estaban convocados tanto representantes del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, en un intento de abordar la problemática que sufren los vecinos desde las competencias de todas las administraciones implicadas.

La convocatoria de esta mesa técnica, pretendidamente tripartita, se produjo hace dos semanas por parte del delegado del Gobierno tras su segunda visita a la zona, en la que ya estuvo el pasado mes de junio, y donde volvió a reunirse con representantes de la asociación de vecinos Lucero.

En dicha visita, los vecinos volvieron a trasladarle sus quejas ante el "abandono" que sufren por parte de la Administración regional y municipal y se mostraron "preocupados" por las problemáticas que padecen relacionadas con drogas, la situación irregular de varios pisos del entorno, convivencia y salubridad con los que conviven.