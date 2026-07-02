La Comunidad autoriza la recuperación del doble carril en la carretera a Perales y Getafe asumirá las obras

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha avanzado este jueves el visto bueno de la Comunidad de Madrid a la recuperación del doble sentido de circulación en la vía pecuaria de Perales del Río, conocida como Vereda de La Torrecilla, unos trabajos que asumirá la administración autonómica.

En un comunicado, el Gobierno local de Sara Hernández (PSOE) ha explicado que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha autorizado devolver el doble sentido de circulación a la vía pecuaria, aunque están "a la espera de la resolución oficial que clarifique los términos de la misma".

"Es un día para felicitarnos, desde las entidades de Perales y sus vecinos, con los que hemos trabajado conjuntamente, hasta el Ayuntamiento y la Consejería", ha recalcado la regidora socialista.

Hernández se reunió recientemente con el consejero del ramo, Carlos Novillo, para estudiar la viabilidad del proyecto. En la convocatoria, la regidora llevó el proyecto para recuperar el doble carril después de que, tras Filomena, se limitase a un solo sentido la marcha y se redujese la velocidad a 20 km/h al tratarse de una vía pecuaria.

Un proyecto técnico --el mismo que se presentó y detalló a las entidades vecinales del barrio el pasado 22 de abril-- que, según ha subrayado el Consistorio, "ha permitido que se dé luz verde" al mismo y que será financiado y ejecutado por las arcas municipales.

"Aunque la Comunidad de Madrid no aporta financiación, desde el Gobierno Local no dudamos en asumir el coste íntegro de las obras, porque nuestra única prioridad es mejorar la conectividad del barrio y garantizar a los vecinos una movilidad digna", ha subrayado la primer edil.

Pese a estar a la espera de conocer los términos de la autorización, desde el Consistorio se trabaja ya para acelerar al máximo los trámites con los servicios afectados por la obra, que supondrá el cerramiento temporal de la vía, así como con entidades y agricultores afectados.

OBRAS A FINALES DE AGOSTO

Las previsiones que baraja el Ejecutivo getafense apuntan a que las obras podrían comenzar en las últimas semanas de agosto, mientras continúan los trabajos ya anunciados durante el verano como son las mejoras en las calles Madrid y Leganés que se reasfaltarán, el acceso al barrio de Los Molinos a través de la calle Carpinteros, o el aparcamiento de la piscina municipal de Perales del Río.

Esta reivindicación arrancó en 2021, tras los daños ocasionados por la tomenta Filomena. La Comunidad de Madrid limitó el uso de la vía a un solo sentido y con velocidad restringida, argumentando que se trataba de una medida provisional de unos pocos meses a la espera de construir una rotonda de acceso desde la M-301.

Ante el retraso de dicha infraestructura por parte del Gobierno regional, el Ayuntamiento decidió tomar la iniciativa para ofrecer una solución y presentó el citado proyecto. En cualquier caso, desde el Ejecutivo local han remarcado que, a la espera de la resolución definitiva, no conoce todavía los pormenores de misma y si esta seguirá ligada a la construcción de la rotonda de la M-301.

Tampoco, por tanto, si una vez construida la misma, permitiría dar acceso al resto de Getafe a través del área industrial de Los Olivos o no u otros términos como la velocidad que marcaría la Comunidad de Madrid para la vía, los materiales a utilizar en la misma o los badenes que obliguen a colocar.

En cualquier caso, sí ha subrayado que se trata de un "hito" que es fruto "de la constancia y la colaboración" y en el que "siempre" ha contado con el respaldo del tejido asociativo de Perales del Río.

"A lo largo de estos últimos meses, el Ayuntamiento ha ido superando etapas, desde la solicitud inicial de autorización en el mes de abril, pasando por la apertura de la Comunidad a valorar la opción en mayo, hasta el compromiso de estudio adquirido el pasado 23 de junio que ahora ha culminado con el permiso definitivo", ha remarcado.