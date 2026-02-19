La Comunidad avisa del riesgo de nuevos apagones y asegura que cierres nucleares incrementarán un 30% precio de la luz

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo, interviene durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 22 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha avisado este jueves del riesgo de que se produzcan nuevos apagones y ha asegurado que los cierres nucleares van a incrementar un 30% el precio de la luz.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, el consejero ha señalado que se está "tirando energía renovable" porque el Gobierno "no ha sido capaz de planificar" las redes energéticas.

Considera así que es "el colmo" que el PSOE hable de "pobreza energética" cuando es el Gobierno de España "el que está generando cada vez más pobres" optando por una política de "tierra quemada" para que luego quedar de "salvadores".

"Nos está llevando al cero energético", ha afirmado, a la vez que ha reivindicado que el Gobierno regional está trabajando para "mejorar la política y la transición energética" con 100.000 instalaciones de autoconsumo. "Los que mejor aprovechan el kilovatio de energía son los madrileños, con eficiencia y gastando cada vez menos", ha defendido.