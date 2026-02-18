La Comunidad carga contra el "ejercicio de cinismo máximo" del Gobierno al impulsar una ley contra la corrupción

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el "ejercicio de cinismo máximo" del Gobierno central al impulsar un anteproyecto de ley contra la corrupción, que considera que es "una cortina de humo".

"La única medida contra la corrupción que esperan los ciudadanos en nuestro país es la dimisión en bloque del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Ejecutiva en bloque del partido", ha valorado el también portavoz del Gobierno regional tras el Consejo de Gobierno.

Además, ha recordado el reciente fallecimiento del Robert Duvall a los 95 años, actor de 'El padrino', y ha asegurado que el presidente del Gobierno "se ha comportado y se sigue comportando como el capo de la corrupción" en España.

El Consejo de Gobierno aprobó este martes un paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos, tras la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.