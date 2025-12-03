La Comunidad carga contra la "fiesta de cumpleaños" que ha organizado el delegado del Gobierno por la Constitución

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de Correos, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra la "fiesta de cumpleaños" que ha organizado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por el Día de la Constitución en el del 47º aniversario de la Carta Magna.

"La Administración General del Estado celebra el Día de la Constitución, que es el 6 de diciembre, junto con Su Majestad el Rey en el Congreso de los Diputados y un día antes, como es habitual, se celebra en la Real Casa de Correos con toda la sociedad civil madrileña", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El acto de la Comunidad y el de la Delegación coinciden este año el mismo día si bien García Martín considera que el que ha organizado el delegado en las Antiguas Escuelas Pías, actualmente sede de la UNED, es "una fiesta de cumpleaños" y no un acto institucional.

Por su parte, el delegado del Gobierno arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hacer uso de la "confrontación" y recurrir a la "deslealtad institucional" al no invitarle al acto organizado por el Gobierno autonómico para conmemorar el Día de la Constitución.

Martín confirmó que la Delegación del Gobierno organizará su propio evento en las Escuelas Pías para contrarrestar la decisión de Ayuso de "silenciar" al delegado, como ya ocurrió el año pasado. "La Constitución es de todos los madrileños", añadió.