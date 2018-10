Comunidad celebra los "datos positivos" de paro y destaca el incremento de la población activa

Publicado 25/10/2018 12:42:52 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha celebrado este jueves los "datos positivos" de paro en la región publicadas en la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha destacado el incremento de la población activa "que supera en cuatro veces a la media nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Hidalgo ha recalcado que en este último mes hay 7.900 menos parados, mientras que la tasa de paro se ha situado en 11,5 por ciento y se han creado 4.000 puestos de trabajo.

Además, ha hecho hincapié en que en términos interanuales se han creado 47.000 puestos de trabajo y ha habido una reducción del paro de 12.000 personas. Asimismo, ha subrayado que es importante destacar que "los contratos siguen siendo en su mayoría indefinidos, el 80 por ciento", y que la Comunidad tiene "el mercado más paritario".

La titular de Economía ve indicios de que se ha avanzado pero no ha querido negar que hay "cierta desaceleración" en términos interanuales. "Este año se ha crecido menos que el año pasado", ha reconocido, pero espera que al final "la estabilidad sea la guía no solo del Gobierno de la Comunidad". Hidalgo espera que no se genere inestabilidad que lleve "a tiempos pasados que no queremos recordar".