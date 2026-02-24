La Comunidad celebra la estrategia estatal contra la soledad no deseada y defiende enfocarse en la prevención

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, visita el Centro de Acogida Temporal San Blas para personas sin hogar, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante su visita la consejera ha hecho - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha dado la bienvenida al primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) con criterios comunes contra la soledad no deseada y ha defendido la necesidad de enfocarse en la prevención.

Lo ha expresado este martes desde la residencia de mayores Manoteras tras conocerse que el Consejo de Ministros aprobará esta estrategia a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

"Bienvenido el Gobierno a las estrategias de soledad que ya estamos implementando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años", ha manifestado la consejera, quien ha recordado que su red de atención a las personas en situación de soledad cuenta con más de 200 entidades adheridas.

"También cuenta con un plan de envejecimiento activo que presentamos el año pasado y que también se incorpora a todas las actividades que trabajan para que ninguna persona se sienta sola y esté sola", ha recordado.

Dávila ha indicado que desconoce el plan del Ejecutivo central, pero ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid seguirán apostando por luchar contra la soledad de las personas en colaboración con entidades y con las administraciones locales.

"El plan de envejecimiento activo va a favorecer además esa prevención en materia de soledad, que es precisamente a lo que queremos ir, a prevenir la soledad, pero por supuesto también a actuar frente a ella", ha subrayado.