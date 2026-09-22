La Comunidad celebra que la Justicia haya archivado 144 denuncias por la gestión de residencias durante la pandemia

Archivo - Recurso de la entrada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, ha celebrado que la Justicia haya archivado ya 144 denuncias por la gestión de las residencias durante la pandemia después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado este lunes el archivo provisional de una investigación abierta por la muerte de un residente de un centro de mayores durante el Covid-19.

"Lo que ya sabemos y yo creo que es conocido por todo el mundo es que la izquierda lleva seis años manipulando y retorciendo el dolor de las víctimas, a pesar de los pronunciamientos de la Justicia", ha sostenido la consejera este martes, en declaraciones a los medios, tras un encuentro informativo.

En este sentido, ha manifestado que sospecha que la izquierda "no va a contar que hay 144 archivos", sino que, a su juicio, "va a seguir utilizando el dolor de las víctimas con un fin únicamente político".

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo provisional de una investigación abierta por la muerte de un residente de un centro de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, al no apreciar indicios de que se produjera una negativa discriminatoria a recibir asistencia sanitaria o ser trasladado a un hospital.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso presentado contra el auto del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valdemoro que acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias.