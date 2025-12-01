La Comunidad celebra que más de 10.000 personas disfrutaron de la Navidad el fin de semana en la Real Casa de Correos

Belén tradicional de la Real Casa de Correos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha celebrado en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X' que más de 10.000 personas disfrutaron el pasado fin de semana de la Navidad en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

"No te pierdas el Belén de la Real Casa de Correos y la programación de Villancicos en Sol, con más de 300 actuaciones hasta el 31 de diciembre", ha recordado el Ejecutivo madrileño.

La Navidad llegó oficialmente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el pasado viernes con la inauguración de su tradicional Belén compuesto por más de 500 figuras, con guiños al Papa Francisco por su tradición belenista, 60.000 bombillas led y con especial mención a la Huida a Egipto, uno de los episodios menos representados de la Sagrada Familia.

El Belén estará abierto al público, gratuitamente, hasta el 6 de enero. Su horario general será desde las 10 horas hasta las 22 ininterrumpidamente. Hoy y el día 5 de diciembre se podrá visitar de 15 a 22; el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, de 10 a 18 horas; y el 6 de enero de 15 a 22 horas. Permanecerá cerrado los festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero.

Por otro lado, hasta el 31 de diciembre más de 250 coros y agrupaciones de la región acompañarán al tradicional Belén de la Real Casa de Correos. Unas 3.200 voces de 65 coros escolares actúan por las mañanas de los días lectivos y por las tardes se suman los integrantes de 16 escuelas y conservatorios de música y danza, que llevan cada día al escenario piezas de cámara, una Big Band, una zambombada flamenca, un concierto dramatizado y un coro góspel, entre otras propuestas.

También, hasta el 6 de enero, la fachada de la Real Casa de Correos se transformará en una mágica 'Fábrica de los Deseos' a través de un videomapping.

Los pases comenzarán a las 18 horas y se repetirán cada 30 minutos, de lunes a jueves, hasta las 23 horas. Los viernes, fines de semana y festivos se prolongarán hasta las 00 horas.