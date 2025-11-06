La Comunidad censura a un Gobierno "ausente" en reconstrucción tras la dana y el PSOE critica su "desvergüenza"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d), interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este jueves a un Gobierno de la nación que estuvo "ausente" en la reconstrucción tras la dana de la Comunidad Valenciana, mientras que el PSOE ha criticado la "desvergüenza absoluta" de los 'populares'.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el consejero ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien "asumió la responsabilidad de la dana" con un Gobierno valenciano que "no ha dejado de trabajar".

"¿Dónde estaba el Gobierno del que ustedes forman parte los días previos a la dana? ¿Dónde estaban con esas agencias estatales que no dieron la información precisa?", se ha preguntado, en alusión al portavoz del PSOE de Madrid, Javier Guardiola.

Por su parte, Guardiola ha cargado contra el "espectáculo lamentable" de Mazón, que estaba "en El Ventorro" cuando se vivía el drama de la dana, y con un PP que ha estado "durante un año aplaudiéndole en los mitines del PP".

"Tenemos aquí al Partido Popular que nos llama todas las semanas puteros, cocainómanos, caudillos, corruptos, violentos, tiranos, etarras, insultando al presidente en sede parlamentaria como hizo la presidenta Ayuso. Perdonen, pero si los que faltan al respeto continuamente, semana tras semana, son ustedes", ha espetado el portavoz socialista, quien ha pedido "respeto" para su grupo.

VIVIENDA

Por otro lado, el consejero de Presidencia ha celebrado que Madrid lidere "la construcción de vivienda protegida en España" y ha preguntado al Gobierno central dónde están las "180.000 viviendas que prometió".

Además, ha insistido en la derogación de la "nefasta" Ley de Vivienda del Gobierno central. En este punto, el consejero ha desgranado que Madrid "lidera la construcción de vivienda protegida en España". "En los últimos 4 años, hemos invertido 3.234 millones en materia de vivienda. De éstos, el 72% procede de la Comunidad de Madrid", ha explicado.

A ello, ha añadido que el Gobierno regional va a construir 2.100 viviendas de la Agencia de Vivienda Social, y 14.000 del Plan Vive, de las que ya se han entregado 5.000.