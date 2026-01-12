La Comunidad cifra en más de 3.000 las viviendas turísticas ilegales que se han dado de baja con su plan de control

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha cifrado en más de 3.000 las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales que se han dado de baja con su plan de refuerzo y control de estos pisos, que se pucho en marcha hace año y medio.

Así lo ha detallado este lunes ante los medios de comunicación tras la presentación del estudio de Impacto Económico del Turismo sobre la Economía y el Empleo (Impactur), donde ha recordado que esta iniciativa "persigue su ilegalidad".

"Vamos a seguir trabajando en la ordenación del sector y pidiendo al Gobierno de España que complete su regulación para que desde todas las partes de la administración se pueda controlar este flujo, que no es malo de por sí, pero sí que hay que controlar su ilegalidad", ha subrayado.

Según los registros de la Comunidad de Madrid, hay unas 11.000 viviendas turísticas en la región. De Paco ha remarcado la coordinación con el Ayuntamiento de la capital y el Ejecutivo central con el objetivo de "que no exista ninguna vivienda de uso turístico ilegal en la región".

Precisamente, el estudio elaborado por el Gobierno regional y la asociación Exceltur señala un fuerte aumento de la demanda y presión turística en la oferta residencial, especialmente en las viviendas turísticas, con un crecimiento del 85,5%.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Óscar Perelli, ha reclamado medidas para hacer frente a la "lacra" de los pisos turísticos ilegales. Ha recalcado que el sector es "partidario del equilibrio" entre hoteles y VUT.

"Sigue habiendo mucha vivienda ilegal en los destinos turísticos españoles, también en Madrid. Creo que es un reto de las administraciones públicas el poder resolverlo porque en base a ese equilibrio es como se construye un destino sostenible a largo plazo", ha apuntado.