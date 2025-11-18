La Comunidad concentra el 22,3% de pasajeros aéreos internacionales hasta octubre, con 21 millones

Archivo - Pasajeros con maletas visualizan las pantallas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concentró el 22,3% de la llegada de pasajeros internacionales a España por vía aérea durante los primeros diez meses de 2025, con 21.563.454 visitantes, un 4,9% más que en el mismo periodo del pasado año, según datos de Turespaña difundidos este martes por el Ministerio de Industria y Turismo.

De ellas, 16.980.856 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 5,5% con respecto al año anterior y el 43,3% de las llegadas a nivel nacional. Las 4.582.59 restantes fueron en compañías de bajo coste (+2,8%), el 8% del total.

En cuanto al mes de octubre, la Comunidad es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 22,1% de las llegadas. En concreto, la región recibió 2.280.054 visitantes, cifra que supone un 8,7% más que en el décimo mes de 2024, el mayor incremento además a nivel nacional.

Del total, 1.790.277 llegaron a la Comunidad a través de compañías tradicionales (+9,6%) y los 489.777 restantes (+5,6%) lo hicieron a través de 'low coast'. En octubre, además, la Comunidad lideró el flujo de las llegadas en compañías tradicionales, con un 43,5% de cuota de mercado y una subida del +9,6%.

En octubre, las seis principales comunidades autónomas de destino acapararon nuevamente el 97,1% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, salvo Baleares. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana registraron las subidas más intensas, del 8,7% y 8,6% respectivamente.

En cuanto a los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el décimo mes, con 2,2 millones (+8,7%), seguido del de Barcelona, con 1,9 millones pasajeros internacionales (+6,9%), y el de Palma, con 1,2 millones de llegadas. Los mayores incrementos interanuales se registraron en los aeropuertos de Valencia y Sevilla, un 11,2% más en ambos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España recibió 96,7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, un 5,6% más con respecto al mismo periodo del año anterior, mismo crecimiento interanual que el registrado en el décimo mes, con 10,3 millones de visitantes por vía aérea.

El incremento de llegadas en octubre se produjo desde todos los principales mercados emisores, destacando las subidas de Irlanda (+14,6%) y Polonia (+12,5%), además de resaltar, por volumen de llegadas, los pasajeros de Colombia, México, Brasil y Argentina; junto con China y Japón y los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

En cuanto a los principales mercados emisores, Reino Unido emitió en torno a 2,2 millones de pasajeros internacionales y generó el 21,7% del total del flujo de llegadas a España en octubre, con un avance interanual del 4,4%.

Canarias fue la principal receptora de llegadas acaparando el 26,2% del total, con una moderada subida del 2,9%. Este mes también destacaron las subidas de llegadas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con más de 20.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros, siendo un 14,4% del total, lo que supone un leve ascenso interanual del 0,2%. Baleares, aunque fue la principal receptora, acusó un retroceso de 24.000 pasajeros. Por el contrario, la Comunidad Valenciana y Cataluña se vieron favorecidas con más de 10.000 pasajeros adicionales en el mes.

Además, llegaron el 9,6% del flujo de pasajeros recibidos en octubre (985.632) desde Italia, registrando un crecimiento interanual del 6,5%. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades más beneficiadas, con la recepción conjunta del 58,7% del flujo total de llegadas y respectivos incrementos interanuales del 8,2% y 6,7%. El resto de comunidades, excepto Baleares, Cantabria y Galicia, se vieron favorecidas con notables alzas.

De su lado, Francia emitió el 7,4% total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1,8%. Cataluña y la Comunidad de Madrid acapararon el 49% de las llegadas totales, mientras que Asturias y el País Vasco registraron avances superiores al 5% en este mercado.

Por último, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,9% del total, y experimentaron un aumento del 3,9%. Se dirigieron principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Las principales comunidades, excepto Baleares, experimentaron avances positivos destacando el incremento interanual del 11,6% de Madrid.