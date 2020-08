La Comunidad confía en que se "solventarán" las cuestiones formales que han dejado en suspenso las nuevas restricciones

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid confía en que se "solventarán" las cuestiones "puramente formales" que han llevado a al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid a no ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que adoptaba desde ayer nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia, como no poder comer en el Metro o fumar cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

"Si a la hora de haberse dispuesto ha habido algún problema jurídico estoy convencido de que se solventará, porque lo importante es el fondo que es la lucha contra el Covid", ha asegurado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha indicado que es lógico que "con el avance de la pandemia" haya "correcciones y refuerzos" en las medidas adoptadas para hacerle frente.

Asimismo, ha indicado que serán los servicios jurídicos del Ejecutivo regional quienes estudien un posible recurso de esta decisión judicial, para que el tienen quince días.

En el auto que deja en el aire las nuevas restricciones el Juzgado ha detallado que la instrucción del Ministerio de Sanidad que recoge ese marco común para que las comunidades limiten aspectos como el consumo de tabaco o la actividad de ocio nocturno, y a la que se refiere la orden regional, no aparece como referencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE.

En esta clave, Pérez ha señalado que tiene que haber una "norma general", una guía desde el Gobierno central, en decisiones como la vuelta a los colegios, cuestión que "se echa en falta" desde Madrid.

"El Gobierno da bandazos. Ha pasado de tener el poder absoluto sin contar con las comunidades autónomas, a, ahora, eludir la responsabilidad de elaborar normas comunes para todo el país con coherencia y homogeneidad", ha reprochado el consejero madrileño, que considera que el Consejo de Ministros está "ausente" y que "descargan" en los ejecutivos autonómicos las cuestiones que son "complejas de administrar".

PIR Y APOYO MUNICIPAL

Por otra parte, ha destacado el papel de la Comunidad en el apoyo a los municipios con iniciativas como el Programa de Inversión Regional (PIR) que, como adelantó en una entrevista con Europa Press, contará con 1.000 millones de euros en su siguiente convocatoria (2021-2025) y estará destinado, además de hacer frente al Covid, al empleo, deporte, sostenibilidad y accesibilidad.

En a actualidad tienen en marcha 200 obras correspondientes a esta estrategia y en unas semanas arrancarán 300 más. Además, también ha recordado las líneas de ayudas a pequeños pueblos, o el ofrecimiento de dar a los municipios un fondo de 130 millones de euros para destinar a su gasto corriente, del que ya se han solicitado 100 millones.