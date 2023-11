Comunidad confirma que el delegado del Gobierno está invitado al acto de la Constitución pero no avanza si intervendrá

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad ha confirmado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, está invitado al tradicional acto de la Constitución, que se celebrará el lunes en la Real Casa de Correos, pero no avanza si, como ha sucedido en años anteriores, intervendrá en el mismo.

La polémica llegó esta misma semana, cuando el Gobierno madrileño criticó que el Ejecutivo central no invitase a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del AVE Madrid-Asturias. Desde el equipo de la dirigente madrileña aseguraron que desde ahora no se invitaría a miembros del Gobierno a los actos de la Comunidad, devolviendo así el "golpe".

A pesar de esto, Ayuso avanzó que el delegado, figura que lleva interviniendo en el acto de la Constitución desde hace más de veinte años, sí estaba invitado desde el lunes. Esto mismo ha confirmado su consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno pero no ha concretado la participación de Martín.

Según ha trasladado, se trata de un acto que está cerrando el Departamento de Protocolo y en estos días "se conocerá cómo va a ser el desarrollo" del mismo "en cuanto a la participación de las autoridades".

Repreguntado por si esto significa que hay posible de que este acto no sea como el de todos los años y no haya discurso del delegado, Novillo ha indicado que "no tiene por qué". "Evidentemente el Servicio de Protocolo estará hablando con el Servicio de Protocolo de la Delegación de Gobierno. Son los que determinarán cómo será la participación del delegado y de otras autoridades en ese acto tan importante, que es de todos es de todos los madrileños y de todos los españoles", ha zanjado.