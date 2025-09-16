La Comunidad considera que se han cumplido los objetivos del encargo a Tragsa para la prevención de incendios forestales

Archivo - Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). Las - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pablo Cristóbal, ha asegurado este martes que el encargo a la empresa pública Tragsa para la prevención y extinción de incendios forestales "ha cumplido los objetivos" en ambos aspectos, así como en lo relativo a la contratación del personal.

Cristóbal ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y, en respuesta a una pregunta del socialista José Luis García Sánchez, ha recordado que el encargo a Tragsa caducará a diciembre de este año, y que por ello se está ultimando ya una renovación del acuerdo para el 1 de enero del año que viene.

Así, el director general de Emergencias ha destacado que se "han cumplido los objetivos" tanto en lo que tiene que ver con la gestión del personal, que ahora se lleva a cabo garantizando la transparencia del proceso; así como en lo relativo a la prevención de incendios gracias al trabajo realizado sobre más de 3.300 hectáreas, más de 1.100 al año.

Cristóbal ha reiterado una vez más que, aunque la Comunidad de Madrid no tiene un papel protagonista en el nuevo convenio para los trabajadores de Tragsa, sí ha participado en reuniones a tres bandas sobre este asunto; y ha recordado que el nuevo encargo supondrá un incremento de cuatro millones de euros de presupuesto e incluye la consideración de bomberos forestales al personal que trabaja en este encargo.

Además, se estabilizará la plantilla durante todo el año con unos 430 trabajadores, "un refuerzo muy considerable" que se verá especialmente plasmado en la temporada de prevención, que es una parte también importante y que dura más que la propia temporada de incendios. Así, ha recalcado que el encargo está bastante avanzado y se aplicará a partir del año que viene.

Por otro lado, García Sánchez ha aprovechado para reprochar a la Comunidad de Madrid su modelo de gestión de la prevención de incendios forestales, la cual queda delegada en una empresa y no como servicio público, y ha deslizado que si en el Gobierno central gobernara otro partido político, el Ejecutivo autonómico habría decidido gestionar este asunto de otra forma.

Sin embargo, Cristóbal ha salido al paso para recordar que el personal de Brigadas de Refuerzo e Incendios Forestales que trabajan para el Estado también están gestionados por Tragsa, así como los de otras Comunidades Autónomas en las que no Gobierna el Partido Popular. "Nos parece un modelo adecuado", ha remachado el director general de Emergencias, que ha celebrado "se han cumplido los objetivos".