La Comunidad creará una red de helipuertos para la atención de emergencias sanitarias y el traslado de heridos

Archivo - Helipuerto, helicóptero del Summa 112 - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid creará una red de helipuertos en la región con el objetivo de mejorar la atención de las emergencias sanitarias y agilizar el traslado de heridos, tal y como ha informado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la apertura de una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, sobre el contenido de la norma que regulará estas instalaciones destinadas a operaciones asistenciales, tal y como ha dado a conocer la dirigente madrileña tras la reunión que se ha celebrado de manera extraordinaria en Tres Cantos.

Con este trámite se pretende recabar la opinión y las aportaciones de ciudadanos y de las entidades vinculadas a este ámbito.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico pretende establecer un gestor aeronáutico único que centralice la supervisión y el mantenimiento de estos espacios, con el fin de garantizar un control adecuado y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras está analizando los espacios que formarán inicialmente parte de esta red, a partir de los 54 helipuertos de emergencias sanitarias actualmente registrados.

Además, Madrid dispone de ocho instalaciones utilizadas para la lucha contra incendios, siete de carácter hospitalario y dos de uso restringido, así como seis campos de vuelo para aviones ultraligeros, uno para paramotores y 18 destinados al aeromodelismo.

La intención del Gobierno regional es que, a través de esta red se puedan atender nuevas necesidades relacionadas con el aumento de la actividad en el sector aeronáutico, utilizándose en un futuro también para otros usos como operaciones de transporte de medicamentos con drones.

El Ejecutivo autonómico es el órgano competente para autorizar la construcción y apertura al tráfico de aeródromos, helipuertos y otros espacios aeronáuticos ubicados en la región, de acuerdo con las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía.