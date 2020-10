La Comunidad cree que cambiar el plazo mínimo para el cierre de las CCAA sería "buen ejemplo de cogobernanza"

"No es un año para ir a los cementerios ni hacer fiestas de Halloween", asevera Enrique López

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cree que cambiar el plazo mínimo fijado en el Real Decreto del Estado de alarma para el cierre de las Comunidades Autónomas sería un "buen ejemplo de cogobernanza" con motivo de la petición realizada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para suprimir este periodo con la finalidad de prohibir entradas y salidas a Madrid durante tres o cuatro días.

Así lo ha señalado en sendas entrevistas en 'Onda Madrid' y 'Telecinco', recogidas por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique Sánchez, después de que ayer Ayuso manifestará que no cerrará Madrid si el Gobierno central no acepta que se haga por días.

Esta misma mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que ya no hay tiempo para el cambio. El artículo 9.1. del Real Decreto del estado de alarma, que hoy se convalida en el Congreso de los Diputados, establece un plazo mínimo de siete días para cerrar perimetralmente una CCAA.

"Claro que se puede y precisamente se va a debatir hoy. Sería buen ejemplo de cogobernanza, que es lo que inspira ese decreto. La petición de la presidenta está cargada de sentido común", ha aseverado el secretario de Justicia e Interior del PP.

En este punto, ha reprochado al Gobierno central que lo mínimo es que haya "una llamada", "un contacto" hacia una Comunidad Autónoma a la que siempre se le coloca en el "prime time" y "parece que no preocupan otras", recalcando que lo mínimo sería "dialogar".

López ha insistido en que Ayuso no ha tomado ninguna decisión y la tomará conforme a los criterios sanitarios para proteger la salud de los madrileños y no por "razones políticas". "Madrid es solidaria con el resto de España y se adoptará una decisión según criterios sanitarios no como en Valencia", ha subrayado criticando al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien aboga por cerrar su comunidad si Madrid no decreta el cierre perimetral.

"Siento mucho que hoy un madrileño no sepa si tiene o no restringida su salida. Pedimos disculpas por eso. Hemos pedido cogobernaza y hemos pedido que nos responsan. Quiero hacer un llamamiento individual, no es un año para ir a los cementerios teniendo en cuenta que es un tradición muy arraigada entre los ciudadanos ni hacer una fiesta de Halloween. Hay que apelar a esa responsabilidad individual", ha recalcado.

A LA ESPERA DE RESPUESTA OFICIAL

López ha reiterado que se está a la espera de la respuesta oficial del Gobierno y ha manifestado que dependiendo de su posición, "la presidenta adoptará las medidas más adecuadas para proteger la salud de los madrileños" con el visto bueno de los expertos del Gobierno regional, que "tienen nombre y apellidos".

"No estamos ante un enfrentamiento. Tenemos un plan y creemos que si la movilidad es el factor, la que preocupa es la del puente. No tiene sentido sacrificar un derecho fundamental más allá del puente. Por eso, le pedimos a Sánchez que tenga inteligencia. Esto no es un capricho, sino que obedece a la forma de hacer las cosas de la Comunidad de Madrid para ser más efectivos y eficaces e ir donde incide el virus, por lo que decidimos ir a las zonas básicas de salud", ha reseñado.

Así, cree que "lo coherente" es limitar la movilidad durante un puente que tiene cerca de siete millones de desplazamientos, entre ellos un millón de los madrileños.

En cuanto al plazo mínimo del decreto, López ha insistido en que sí hay margen si "hay voluntad política de cogobernanza". "Por supuesto que hay margen. Yo creo que el sentido común debería imponerse en estos casos", ha reseñado.

Tras ello, ha criticado que el Gobierno y sobre todo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya cometido un error "tremendo" al estar "siempre obsesionado" con Madrid, fruto de ello fue, según ha recordado, el estado de alarma individualizado que se produjo en Madrid para que los madrileños no salieran.

"OBSESIÓN CON MADRID"

"Esto se produjo en momentos en que al área metropolitana de Barcelona registraba cifras muy parecidas a Madrid pero a Illa no le preocupaba la movilidad en Barcelona. Solo le preocupaba Madrid. Siempre han estado obsesionados con Madrid. Y a esa obsesión, nosotros respondemos con planes y medidas eficaces. Gracias a nuestras decisiones, en Madrid estamos con una tendencia a la baja pero no hay que bajar la guardia", ha aseverado.

"Por eso entendemos que es positivo que este fin de semana los madrileños se queden en Madrid y que no haya movilidad. El Gobierno debería empezar a ver esto en términos de España y no solo en Madrid porque Illa ha estado obsesionada en Madrid por razones políticas", ha censurado.

López ha señalado que hay que esperar a que España de una respuesta oficial y en el caso de que diga que no, sería una especulación, dado que la presidenta regional es la autoridad delegada por el decreto tendría que tomar una decisión.

"Esperemos que respondan cuanto antes porque los ciudadanos de Madrid han estado sometidos a vaivenes durante los últimos días y no se merecen esta indefinición. Adopte lo que se adopte, siempre primara la salud publica y no habrá razón política. Y eso es lo que pedimos al Gobierno", ha dicho.

Sobre si estaría a favor de adoptar en modelo de Francia o Alemania López ha señalado que cada país vive una situación "muy diferente" y ha indicado que por ejemplo Alemania e Italia tiene ahora cifras "muy peligrosas".

"En Madrid hace un mes, había cifras muy elevadas pero hemos contenido el virus y por eso insisto en que no hay que bajar la guardia. Hay que tener un plan sistemático", ha recalcado y ha recordado las restricciones que vienen realizándose desde el pasado 21 de septiembre por áreas básica de salud.