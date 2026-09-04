La Comunidad cree que Presa "nunca" ha querido jugar en el Estadio de Vallecas y que no lo ha mantenido "en condiciones"

Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha afirmado este viernes que el objetivo del presidente del Rayo Vallecano "nunca ha sido permanecer" en el Estadio de Vallecas y que no lo ha mantenido "en condiciones".

"Estamos acelerando absolutamente todos los procesos, el Rayo Vallecano como concesionario del estadio que es propiedad de la Comunidad de Madrid, incumplió sus obligaciones de mantenimiento, esto llegó a que una auditoría determinase que el campo en ese momento no era seguro, ni tampoco salubre para las personas que pudieran estar en él. Y entonces la Administración como no podía ser de otra manera, lo cerró", ha señalado el consejero en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, algo en lo que asegura que se sigue trabajando.

Asimismo, ha destacado que el campo "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" del equipo de juega en él y ha valorado que el club está "absolutamente suspenso" en lo que tiene que ver con el cuidado del campo, algo que, a su juicio, quizá tiene que ver con que el objetivo de Presa "nunca ha sido permanecer" en el campo actual, aunque sí en Vallecas.

Si bien ha insistido en que el campo es de dominio público y tiene que estar en buenas condiciones, "a la altura de la región, de la marca de Madrid y del Rayo Vallecano", además de censurar que el Rayo se negara a que la Comunidad arreglara un estadio "que ellos mismo reconocen que no está en condiciones".

"El presidente en declaraciones hechas últimamente insiste en que el campo está viejo y que el campo está viejo. Bueno, pues si el campo está viejo y no está dispuesto a mantenerlo, ¿por qué no deja a la Comunidad de Madrid que lo mantenga?", se ha preguntado de Paco, quien ha resaltado el "incumplimiento" del club.

Este mismo jueves el consejero negó también que existiera un informe técnico que avale que el Estadio de Vallecas cumple ya las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para levantar la suspensión cautelar de la concesión, después de que el club asegurara que la empresa auditora había dado su visto bueno al recinto.