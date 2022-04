La Comunidad cree que la venta de libros es "mucho mejor que antes de la pandemia" y que actúa como "antídoto"

Un total de 30.000 madrileños de 66 municipios participan en actividades por La Noche de los Libros

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha valorado este sábado que la situación de la venta de libros es "mucho mejor que antes de la pandemia" y que actúan como "antídoto para muchas cosas".

Rivera De la Cruz, que ha visitado esta mañana la librería Antonio Machado con motivo del Día del Libro, ha recordado ante los medios de comunicación que Madrid tiene el índice de lectura "más alto de toda España, con diez puntos por encima de la media nacional".

En este sentido, ha subrayado que esos diez puntos son una cifra "que hay que cuidar", y que hay que trabajar "para que aumente", cuidando la lectura en las casas, en las escuelas y "fomentar la compra en las librerías".

"Las librerías son algo más que un lugar para comprar libros, son un lugar de encuentro. Yo ya he visto aquí gente que no se conocía que estaba hablando de libros, y hoy es un buen día para los que no tienen costumbre de comprar en las librerías, que empiecen a aficionarse", ha añadido la consejera.

Respecto al Día del Libro, ha insistido en que para celebrar este día "el mejor sitio" para hacerlo es desde una librería comprando libros, "porque hay que hacerlo hoy" y es una "tradición bonita regalar y regalarse libros".

Asimismo, ha recordado La Noche de los Libros, celebrada ayer por la noche, y la ha calificado de "muy especial", aunque "el tiempo no acompañó nada y dificultó las actividades". Aún así, ha aseverado que hubo "30.000 madrileños de 66 municipios" que se acercaron a las diferentes actividades programadas.

"Estamos realmente contentos en redes sociales. Ha habido más de cinco millones de impactos (...) y eso nos hace pensar que estamos saliendo adelante, que la venta de libros son mucho mejores incluso que antes de la pandemia al largo encierro al que estuvimos sometidos y nos hizo recordar que ahí estaban los libros y que son el antídoto para muchas cosas", ha concluido Rivera de la Cruz.