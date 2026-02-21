La Comunidad critica que el Gobierno "demonice" el turismo por su "absoluta incapacidad" y con una estrategia "ficticia"

Turistas en la Plaza Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha criticado este sábado que el Gobierno quiera "demonizar" el turismo por su "absoluta incapacidad" sobre el tema e impulsando una estrategia para el 2030 que es "ficticia" y que está "separada de la realidad".

Así lo ha expresado en el marco de unas jornadas que ha organizado el PP sobre el turismo en la región en el Centro Cultural Galileo y que ha inaugurado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Considera De Paco que el Gobierno está "demonizando el turismo" porque "no dan puntadas sin hilo" y porque han visto en él "el enemigo perfecto". "Han visto que si el turismo va bien en las comunidades, y pongo como ejemplo a Madrid, pues hay que atacarlo para que le vaya mal, porque quieren que a Madrid le vaya mal, porque quieren que a España le vaya mal", ha apostillado.

Frente a ello, ha señalado que el turismo es un sector "absolutamente clave" para Madrid, que se proyecta directamente en España, además de subrayar que si el turismo en España va mejor que nunca es porque en las comunidades del PP "va mejor que nunca".

Una de las claves que ha destacado De Paco es la de distribuir el turismo por los municipios, algo que está también "indisolublemente unido" al deporte y la cultura madrileña" y que compone "la clave del éxito". En concreto, ha informado de que más del 70% de los turistas que visitan la región lo hacen por su oferta cultural en sentido amplio, como patrimonio, ocio, musicales, teatro, gastronomía y hostelería.

Por su parte, Alfonso Serrano ha resaltado que la región ha dado "un salto histórico" y el turismo demuestra su capacidad de "abrirse al mundo". "Madrid es ya una gran metrópoli europea, una capital global, un motor económico que ha pasado a liderar los rankings nacionales, a convertirse además en la primera economía de España y de las regiones más dinámicas de Europa. Y ese gran salto económico tiene su reflejo directo y parte de su explicación en el turismo", ha reivindicado.

PERSONALIDAD PROPIA DE MADRID

Así, el 'número dos' de PP de Madrid ha asegurado que hoy Madrid compite con grandes capitales europeas como París, Roma o Londres pero lo hace "con una personalidad propia, sin copiar a nadie y sin renunciar a lo que son". Su apuesta pasa por un modelo turístico "de alta calidad" que incremente el gasto medio, que atraiga perfiles culturales y profesionales y que apueste por grandes eventos, congresos, ferias y deporte, pero haciéndolo "de una manera inteligente, equilibrando flujos y descentralizando la oferta".

Cree, sin embargo, que no hay que caer en la "autocomplacencia" ya que ha subrayado que este fuerte crecimiento lleva aparejado también riesgos de saturación en determinadas zonas, de presión sobre la vivienda, así como de "perder la autenticidad".

Ha destacado, en esta línea, que Madrid es la puerta de entrada a la historia común de España, desde donde se puede recorrer "la España imperial, la España ilustrada y la España constitucional", además de señalar que el dinamismo turístico de Madrid impulsa a provincias colindantes con sinergias con Toledia, Segovia, Ávila o Guadalajara.

Por su parte, también ha intervenido en el acto la vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid y vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, quien ha defendido que el turismo fue el motor que sacó a España de "la mediocridad económica", dándole unos niveles que prosperidad que no había conocido hasta el momento y ha recordado que millones de españoles viven de este sector. "Por lo tanto, atacar el turismo es tan insensato como robarles el pan que llevan a casa muchas familias en nuestro país", ha valorado.

Además, ha puesto el foco en que para Madrid el sector turístico va a ser siempre "un aliado y nunca un enemigo". "Creo honestamente que las políticas del Partido Popular aquí en Madrid son ejemplares porque hemos convertido aquella canción de 'Aquí no hay playa' en una ventaja comparativa. Hemos contribuido a consolidar un modelo turístico que no solo no para de crecer, sino que se distribuye durante todo el año y que nos deja el gasto medio por viajero más alto de toda España", ha defendido la vicealcaldesa.