La Comunidad critica el intento de Mónica García de "cargarse colaboración público-privada" que funciona "con éxito"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles el intento de la ministra de Sanidad, Mónica García, de "cargarse la colaboración público-privada" en el ámbito sanitario, que funciona "con éxito" en la región.

Lo ha indicado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras la aprobación del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad.

"Es un nuevo un intento de Mónica García de cargarse la colaboración público-privada que está funcionando en muchas comunidades autónomas", ha afirmado el consejero, quien ha vuelto a preguntar por la labor del Gobierno en Ceuta o Melilla, donde gestiona este área y donde usa la colaboración público-privada "sin problema".

Considera que es "un ejercicio de cinismo absoluto" tratar de limitar la colaboración en otras comunidades autónomas mientras ellos lo usan en las dos ciudades autónomas "a discreción".

"Cuando conozcamos en su integridad el texto y si fuera aprobado por supuesto los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid lo estudiarán y en su caso presentarán el correspondiente recurso", ha apostillado.