La Comunidad critica "manipulación política" de la Historia y PSOE exige "reparación" para las víctimas del franquismo

Archivo - Arqueólogos y miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi durante los trabajos de exhumación de víctimas civiles de la Guerra Civil, en una fosa común del cementerio parroquial de Colmenar Viejo, a 26 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madri - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha criticado este lunes que el Gobierno de la nación quiera llevar a cabo una "manipulación política" de la Historia "para dividir a los españoles" y el PSOE la ha exigido "reparación" para todas las víctimas, también las de franquismo.

Lo han señalado en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local en la Asamblea donde la diputada del PSOE Tatiana Jiménez Liébana ha preguntado al Gobierno autonómico por cómo tiene previsto promover el conocimiento de la memoria democrática de la región.

En su intervención, el viceconsejero ha cargado contra la Ley estatal de Memoria Democrática, con la que no están de acuerdo porque "divide artificialmente a los españoles". "Lo que no podemos hacer es participar efectivamente en esta construcción de una memoria oficial que fue pactada por su partido con Bildu, los herederos de ETA. Todo para sostener a su presidente en La Moncloa", ha censurado.

Así, ha defendido que el Gobierno madrileño no va a permitir que se conviertan las instituciones en "instrumentos de propaganda" ni que se "retuerza la historia para levantar muros donde hay convivencia".

Además, el viceconsejero ha criticado que en las calles de decenas de localidades de Navarra o País Vasco se pueden ver imágenes "a favor de asesinos, presos y personas vinculadas a la banda terrorista". "¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez con estas víctimas? ¿Dónde están sus observatorios de odio? ¿Dónde están sus observatorios? Los verdugos se están convirtiendo en héroes gracias a su permisibilidad", ha lanzado.

Es por ello que ha criticado que el PSOE hable de la memoria democrática de "hace 80 años" pero ha subrayado que la memoria empieza por "no permitir homenajes a quienes asesinaron", además de espetar que "no se puede hablar de memoria mientras se humilla a unas víctimas" y mientras se "banaliza el terrorismo".

Por su parte, Jiménez Liébana ha criticado que el Gobierno autonómico acepte la Ley de Memoria Democrática para el cementerio de los Mártires de Paracuellos pero no para "las 50 fosas sin exhumar que hay en la región o para la dignificación de las víctimas ya exhumadas".

"No ha dicho ni una sola palabra sobre las familias que llevan décadas esperando saber dónde están sus muertos. Las víctimas de la represión franquista en la Comunidad de Madrid no han recibido ninguna reparación por parte de este Gobierno, ni un convenio, ni un euro de presupuestos de la Comunidad", ha reprochado la parlamentaria del PSOE.

De la misma manera, ha asegurado que es propio Gobierno regional el que selecciona "qué víctimas cuentan y cuáles no" al dividir "entre los muertos que merecen un convenio y dignificación y los que merecen silencio y olvido".

"¿Qué es lo que hacen ustedes cuando financian la dignificación de Paracuellos con fondos del Estado y dejan sin una sola acción a los familiares de los fusilados por el franquismo? ¿Eso es concordia? ¿Eso es igualdad entre los españoles? La memoria democrática no es una moneda que se puede partir por la mitad en función de cuándo les interesa o de la rentabilidad electoral", ha denunciado la diputada.