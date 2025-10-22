La Comunidad critica a una oposición "obsesionada" con Ayuso y defiende que ha ido a EEUU a "atraer inversión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, junto al alcalde de la ciudad estadounidense de Austin, Kirk Watson. - COMUNIDAD DE MADRID

Censura "el cortoplacismo y la ceguera" de la izquierda al criticar estos viajes

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles a una oposición en la región que está "obsesionada" con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido que ha ido a Estados Unidos en un viaje oficial para "atraer inversión".

"No ha hecho otra cosa que ir en este caso a Texas a seguir mostrando al mundo que Madrid es una región en la que se le puede atraer inversión, porque detrás de esa inversión vendrá el empleo", ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, tras las críticas de la izquierda sobre la oportunidad y la necesidad de este viaje.

Así, ha subrayado las reuniones de la presidenta con empresas y las firmas de protocolos encontrando "vías de colaboración para crear un laboratorio de datos e inteligencia artificial, que ha tenido también recientemente una reunión con todos los empresarios e inversiones estadounidenses".

"De hecho el 70% de toda la inversión que viene a nuestro país tiene su destino en la Comunidad de Madrid. Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la causalidad, es decir, es gracias a las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y gracias a los viajes que también estando la presidenta que está mostrando lo que es nuestra región al mundo", ha reivindicado García Martín.

También, ha resaltado que se han mantenido reuniones de cooperación institucional, como con el alcalde de Austin o la rectora de la Universidad de Texas, además de conocer el desarrollo de la Fórmula 1 que llegará a Madrid.

"Solamente el cortoplacismo, la miopía, la ceguera y el sectarismo de la izquierda puede hacer que critiquen viajes de estas características, que por otra parte suponen un desgaste también para la propia presidenta que tiene que desplazarse bastantes días a todos estos lugares", ha señalado el consejero, quien ha destacado la "rentabilidad alta" de este tipo de viajes.

Sobre los costes, ha señalado que todo se publica en el Portal de Transparencia porque la Comunidad de Madrid es una administración "totalmente clara" con sus cuentas.