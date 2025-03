La Comunidad critica que PSOE no quiera explicar a madrileños la "grave" quita de la deuda "pactada con independentismo"

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este martes que el PSOE no quiera dar explicaciones a los madrileños en la Asamblea sobre la "grave" quita de la deuda que ha sido "pactada con partidos independentistas".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Registro de Uniones de Hecho después de que el PSOE-M haya informado de que participará en la comisión de estudio sobre la quita de deuda a Cataluña y el acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana Per Catalunya en la Asamblea de Madrid al no ser el foro para analizar un "acuerdo entre dos partidos" y, especialmente, porque entienden que es un "circo mediático".

"El PSOE tiene un problema porque no es que no quiera ir a la comisión de estudio, es que no quiere explicarle a los madrileños lo que está ocurriendo y que va a ser muy grave para los intereses de todos los madrileños", ha afirmado el consejero.

Considera que su portavoz, Mar Espinar, deberá explicar a los ciudadanos cómo es posible que el PSOE apoye, por ejemplo, "que los madrileños paguen 500 euros más por esa quita de la deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado una vez más con los partidos independentistas" o con el "troceamiento de la Agencia Tributaria".

"No es que no quieran acudir a esa comisión, es que no quieren explicar lo que va a suceder en nuestra región si finalmente se lleva a cabo ese fraccionamiento de la agencia tributaria, esa suerte de cupo a la catalana o, por ejemplo, esa condonación de la deuda a los partidos independentistas", ha censurado el también portavoz del Ejecutivo autonómico.