La Comunidad critica que se quiera reducir jornada laboral sin el apoyo de empresarios y pide centrarse en productividad

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado este viernes la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas, ante lo que ha pedido centrarse en mejorar la productividad de los trabajadores.

"No cuenta con el apoyo de una de las partes fundamentales, que son las organizaciones empresariales. No se está teniendo en cuenta a los empresarios. Los empresarios, que no nos olvidemos, que no son grandes multinacionales, que son en un 99,7% pymes y les va a suponer un coste mucho más elevado", ha señalado la consejera en declaraciones a los periodistas tras presentar la nueva Estrategia por el Empleo de la región.

Por ello, considera que no se puede llevarse a cabo si "no se tienen en cuenta a las partes" porque va a redundar en contra de aquellos a los que trata de beneficiar, que son los trabajadores. "Los trabajadores van a encontrarse con más dificultades para ser contratados, porque los costes para los empresarios van a ser más altos", ha vaticinado.

Además, Albert ha reprochado que al Gobierno se le "llene la boca" de hablar de la competitividad y de la productividad de los trabajadores, pese a que en España se sitúa por debajo de la Unión Europea.

"Ya hay estudios que dicen que para alcanzar la productividad que tiene la Unión Europea tendría que pasarse la jornada a 41 horas, y nosotros estamos en nuestro mundo de fantasía reduciendo las horas que tiene que trabajar el trabajador, eso se podrá hacer una vez que tengas conseguida la productividad", ha defendido.