La Comunidad dará ayudas de 1.250 euros a autónomos que contraten a un sustituto por cuidados familiares o incapacidad

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 11 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dará ayudas de 1.250 euros mensuales a trabajadores autónomos para contratar a una persona que les sustituya cuando afronten la paternidad o la maternidad, el cuidado de un hijo, un embarazo de riesgo o incapacidad prolongada.

Lo ha adelantado la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención en el primer día del Debate sobre el Estado de la Región, que acoge este jueves y viernes la Asamblea de Madrid y que marca el arranque de este curso político preelectoral.

El objetivo de esta ayuda, ha indicado, es que los profesionales puedan mantener su actividad e ingresos en momentos personales o familiares delicados, sin verse obligados a cerrar su negocio. Esta medida se suma el abono del 100% de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días en caso de enfermedad, de modo que la baja no suponga una carga añadida para el trabajador.

Ha destacado, además, que ambas actuaciones se enmarcan en el conjunto de líneas de apoyo al trabajo por cuenta propia del Gobierno regional, entre las que destaca la Tarifa Cero que sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus primeros doce meses de actividad, junto a las subvenciones dirigidas a quienes ponen en marcha su negocio.

TARIFA CERO PARA AUTÓNOMOS CON JUBILACIÓN ACTIVA

Destinada también a este colectivo empresarial, Ayuso ha anunciado que se desplegará una nueva Tarifa Cero para cubrir las cotizaciones de los autónomos que, tras alcanzar la edad legal de retiro, se acojan a la jubilación activa.

Quienes opten por permanecer en activo compatibilizándolo con su pensión no asumirán ningún coste asociado por seguir de alta. La medida se dirige a profesionales y pequeños empresarios que, al llegar a esa edad, mantienen abierto su negocio, "conservando clientes y sosteniendo puestos de trabajo, pero al tener que seguir cotizando muchos se ven obligados a cerrar forzosamente, con la consiguiente pérdida de empleo, actividad y experiencia acumulada".

A estas medidas se suman también el nuevo registro de negocios sin relevo generacional que pondrá en marcha el Gobierno autonómico en el marco del nuevo programa Emprende en tu Oficina de Empleo.

Así, se permitirá a los desempleados cobrar el paro en un pago único para adquirir estos negocios y asegurar su continuidad. Entiende el Ejecutivo regional que hacerse cargo de una empresa en marcha reduce "notablemente la incertidumbre" que conlleva "levantar una iniciativa de cero". Las Oficinas de Empleo ofrecerán apoyo y asesoramiento a las partes a lo largo de todo el proceso de traspaso.

MEDIDAS ANTE EL DESEMPLEO Y PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Díaz Ayuso ha anunciado, demás, que el Ejecutivo autonómico ofrecerá mentorías individualizadas a los desempleados madrileños a través de profesionales y empresas. Pondrá en contacto a las personas que buscan un puesto de trabajo con el tejido productivo madrileño, a través de un itinerario diseñado para "potenciar sus habilidades y evitar que haya perfiles que se queden fuera de un proceso de selección por no saber comunicar lo que hacen".

Arrancará con un diagnóstico de la situación de partida y sesiones sobre los ámbitos económicos que más contratan, sus perspectivas de crecimiento y los perfiles más solicitados. El objetivo es que las decisiones se apoyen en información actualizada del mercado y no en intuiciones, ya que este evoluciona a mayor velocidad de la que puede seguir cualquiera por su cuenta.

El itinerario incluye, además, talleres prácticos de comunicación, de marca personal -presencia digital y discurso de presentación incluidos- y estrategias de búsqueda activa, además de entrevistas simuladas y dinámicas grupales de evaluación, que permitirán ganar seguridad y aprender a manejar los nervios antes de afrontar un proceso real. También se realizarán encuentros dinámicos entre las compañías y los aspirantes, en los que estos podrán exponer su trayectoria en formatos breves.

Como parte de las iniciativas enfocadas a la economía, Ayuso ha indicado que también se pondrá en marcha la estrategia Madrid Abierto de internacionalización económica de la región, que establecerá una nueva marca en busca reforzar la proyección exterior y facilitar el acceso de sus empresas a nuevos mercados.

La iniciativa incorporará la plataforma Madrid Industria Abierta, concebida para conectar a las compañías, especialmente a las pymes, con clientes e inversores de todo el mundo, con un mapa que identificará los espacios disponibles para la llegada de nuevas compañías de capital extranjero.

Asimismo, un Programa de Referentes Económicos servirá para potenciar la captación de proyectos industriales de alto valor añadido, apoyando la atracción y retención de talento con el objetivo de seguir fomentando a Madrid como región universitaria.