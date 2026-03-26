La Comunidad declarará la Enfermería como categoría deficitaria

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, y el presidente del CODEMl, Jorge Andrada - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid declarará la profesión de Enfermería como categoría deficitaria, según ha anunciado la Consejería de Sanidad tras una reunión esta misma semana con representantes del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM).

Un encuentro al que asistieron, entre otros, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y el presidente de la institución colegial, Jorge Andrada, en el que ambos compartieron la necesidad de fortalecer esta profesión con la optimización de los recursos humanos, además de incorporar al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) la figura profesional de Enfermera Clínica Investigadora.

Una cita en la que desde el CODEM han trasladado a la consejera las principales demandas de la profesión enfermera, con el objetivo de mejorar sus condiciones y garantizar a los ciudadanos una atención sanitaria segura y de calidad.

Entre ellas, la reivindicación compartida con Satse Madrid para la declaración de Enfermería como profesión deficitaria, una medida que ven "clave" para visibilizar la falta estructural de profesionales, que el Colegio estimada en alrededor de 11.000 enfermeras, y activar mecanismos que permitan "mejorar la captación, fidelización y estabilidad de las plantillas".

En un comunicado, el departamento que dirige Fátima Matute ha avanzado que se atenderá esta reivindicación y se declarará la profesión de Enfermería como categoría deficitaria. Desde el CODEM, por su parte, se ha insistido además en que esta declaración debe ir acompañada de acciones concretas que refuercen el sistema sanitario.

La Consejería también ha avanzado la incorporación al Servicio Madrileño de Salud de la figura profesional de Enfermera Clínica Investigadora. La insitución colegial ha defendido la creación de la categoría profesional de enfermera clínica investigadora, tanto para enfermeras generalistas como especialistas, como "un paso decisivo" hacia un modelo sanitario basado en la evidencia científica.

Según ha argumentado el Colegio, este perfil permitiría integrar la investigación en la práctica asistencial, mejorar los resultados en salud e impulsar la innovación en los cuidados, además de favorecer el desarrollo profesional y el liderazgo enfermero.

MEJORAS LABORALES

Además, en la reunión se han abordado otras cuestiones como la mejora de las condiciones laborales, con el incremento retributivo de las horas extraordinarias; la estabilización de plantillas en servicios clave como Urgencias; la ampliación de la duración de contratos estivales que favorezcan su atractivo; la inclusión de los complementos específicos en zonas rurales; la reclasificación profesional; organización de turnos; desarrollo de especialidades o digitalización, junto con nuevas iniciativas en ámbitos como salud mental, atención comunitaria y salud de la mujer.

"Reiteramos nuestra disposición a alcanzar todas estas mejoras y estudiar las demandas planteadas", ha enfatizado Matute, quien ha matizado que algunas de ellas dependen exclusivamente de competencias estatales.

Por su lado, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid se ha valorado la disposición al diálogo mostrada por la Consejería de Sanidad aunque se ha insistido en que la situación actual "requiere medidas urgentes y compromisos firmes". "La Enfermería es un pilar esencial del sistema sanitario y necesita un reconocimiento acorde a su responsabilidad y formación. No se pueden seguir aplazando decisiones clave", ha subrayado en un comunicado.

REIVINDICACIONES DEL CODEM

Para el CODEM hay una serie de medidas estructurales que considera "imprescindibles" para afrontar "la creciente demanda de cuidados profesionales en la sanidad madrileña". Entre ellas, la necesidad de ampliar los contratos de verano con el objetivo de hacerlos "más atractivos, favorecer la estabilidad de las plantillas y retener el talento", han explicado desde el Colegio.

La institución colegial que preside Jorge Andrada ha recalcado que extender estos contratos a periodos más largos "contribuiría a reducir la rotación, mejorar la continuidad asistencial y dotar de mayor estabilidad a los profesionales, especialmente en momentos de alta presión asistencial". Además, según ha resaltado, esta medida permitiría no solo cubrir el periodo estival, sino también reforzar las plantillas de cara a la campaña de invierno, "mejorando la capacidad de respuesta del sistema".

Otra reivindicación considerada como "prioridad" por el CODEM es la reclasificación profesional de las enfermeras al grupo A1, una exigencia histórica que responde "al nivel formativo, la responsabilidad clínica y el papel estratégico" que desempeñan estas profesionales dentro del sistema sanitario. Al respecto, según el Colegio, aunque la consejera ha mostrado "receptividad" ante esta demanda, ha recordado que se trata de una competencia estatal.

En la reunión también se han planteado otras cuestiones "relevantes" para la institución como la mejora de las condiciones laborales, la estabilización de plantillas en servicios clave, el desarrollo de especialidades, la organización de turnos o el impulso de nuevas líneas asistenciales en ámbitos como la salud mental, comunitaria o de la mujer.

"El Colegio continuará trabajando para que estas reivindicaciones se traduzcan en avances reales que mejoren tanto las condiciones de las enfermeras como la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", ha zanjado.