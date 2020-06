La Comunidad defiende la celebración de las pruebas de idiomas en junio porque "es la opción que da más alternativas"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, José María Rodríguez, ha defendido este lunes la celebración de las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid en junio porque "es la opción que da más alternativas".

"La Consejería ha decidido convocar las pruebas de certificación en la segunda quincena de junio para poder atender la diversidad de intereses de nuestros alumnos, pero sobre todo para facilitar a aquellos que lo necesitan ese certificado, bien sea para la Universidad bien sea para su inserción laboral", ha manifestado, en alusión a los exámenes presenciales a los que están convocados unos 15.000 alumnos de los más de 40.000 matriculados, repartidos a lo largo de dos semanas y en 36 centros.

Rodríguez ha señalado que la Comunidad de Madrid ha ofrecido "tres posibilidades a sus alumnos de escuelas oficiales de idiomas", a los que se les ha permitido promocionar sin necesidad de superar la prueba de certificación, y aparte se les ha ofrecido la posibilidad de realizar esa prueba en una convocatoria ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre.

El director general ha destacado que no todas las comunidades autónomas han dado estas tres posibilidades, sino que "algunas han optado por realizar la prueba de certificación en septiembre pero una única convocatoria, no dos", como la Comunidad de Madrid. "Y no hemos sido la única comunidad autónoma que ha optado por mantener esas dos convocatorias para facilitar a los alumnos el poder obtenerla, también el País Vasco, Navarra y Murcia", ha agregado.

"Creo que esta opción es la que da más alternativas a nuestros alumnos en estos momentos difíciles que se nos presentan y sobre todo para poder dar salida a todo el esfuerzo que han hecho alumnos y profesores durante este periodo de confinamiento", ha recalcado.

CC.OO. ha convocado una huelga del 16 al 30 de junio contra la realización de las pruebas al considerar que no se dan las garantías de seguridad para llevarlas a cabo.