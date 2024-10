La Comunidad defiende la "renovación" del Consejo de la Juventud al no ser "representativo" ni impulsar iniciativas

La izquierda reivindica el Consejo y cree que la Comunidad busca una juventud "domesticada" y "que no luche"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, ha defendido la "renovación" del Consejo de la Juventud, ya que el organismo actual "no cumple los objetivos para los que fue creado porque no ha aportado iniciativas de calado y porque no es representativo de las entidades juveniles de la región".

"Los jóvenes madrileños tienen mucho que decir y más que aportar y ahora no lo están pudiendo hacer de manera efectiva", ha defendido la consejera durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una interpelación presentada por el PSOE en materia de Juventud.

El Grupo Parlamentario Popular registraba el pasado viernes una proposición de ley (PL) con la que modificaban varias leyes y en la que se incluía la eliminación del Consejo de la Juventud para crear un órgano similar integrado en la consejería que tenga competencias en Juventud.

El lunes los 'populares' ya defendieron que no "ha funcionado como debía" desde que se recuperara en 2018 bajo la presidencia de Cristina Cifuentes (PP) tras haber sido suprimido bajo la de Esperanza Aguirre (PP) en 2010.

Dávila ha asegurado que la renovación, "una cuestión que hace ya algunos meses" avanzaron al organismo actual, se hace para que "los jóvenes cuenten de verdad con un organismo de participación donde todos se sientan representados y que promueva su implicación real en la sociedad sin ningún tipo de sesgo ideológico".

LA IZQUIERDA VE UN INTENTO DE SILENCIAR A JÓVENES

Por parte del PSOE, la parlamentaria Sara Bonmatí ha cargado contra la voluntad 'popular' de eliminarlo y lo ha vinculado a que les "sobra todo aquel que sea capaz de levantarse y decir: 'Esta boca es mía".

Cree que el objetivo de esta modificación es "cerrar un consejo independiente" para "convertirlo en un organismo al servicio del Gobierno" al incorporarlo al organigrama del Ejecutivo regional. "Quiere que los jóvenes no hagan colectiva su fuerza individual y que no luchen", ha espetado Bonmatí para remarcar a continuación que quieren que no tengan "sentido crítico y no ocupen su espacio como ciudadanos de pleno derecho".

También ha criticado esta decisión el diputado de Más Madrid Samuel Escudero, quien ha calificado al PP como "el mayor ejemplo de hipocresía hacia la juventud que ha existido" al buscar que sea "una juventud domesticada", "no vaya a ser que se organicen y les puedan decir algo.

Al hilo, ha reivindicado el Consejo de la Juventud como espacio de participación juveniles que recoge a "treinta y pico entidades juveniles" y ha censurado que el PP proponga eliminarlo mientras defiende que atiende a los jóvenes y les escucha.