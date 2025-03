Comunidad defiende la "respuesta inmediata" ante los abusos sexuales de trabajadores en centro de menores Casa de Campo

La oposición recrimina que los hechos se conocían desde "hace cinco meses"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña, ha defendido la "respuesta inmediata" del Gobierno regional tras conocer la denuncia de abusos sexuales en el centro de menores de primera acogida de Casa de Campo.

"Se abrieron unas diligencias de investigación, se despidió inmediatamente a esas trabajadoras y se atendió psicológicamente a los niños", ha expresado este lunes en la sesión de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea.

Valmaña ha apoyado la actuación de los trabajadores que denunciaron los hechos en una carta enviada el 21 de octubre a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en la que señalaban que algunos empleados habían cometido abusos sexuales a menores, según adelantó 'Público' a mediados de febrero.

"Los trabajadores, en su inmensa mayoría, protegen a los niños. Y buena muestra de eso es que,cuando tienen conocimiento de conductas realizadas por otros trabajadores, lo ponen en conocimiento" ha expresado.

LA DENUNCIA LLEGÓ "HACE CINCO MESES"

La intervención de la directora general se ha producido tras la pregunta de la portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Lorena Morales, en la que le ha recriminado que la carta llegó "hace cinco meses".

"Le reclamamos protocolos y personal especializado en prevenir, detectar y atender la violencia sexual en los centros y nos lo negaron. Estos niños son especialmente vulnerables y no pueden cargar ustedes con esa responsabilidad a un personal que no está formado", ha expresado Morales, que ha pedido que estos menores no terminen "de patitas en la calle cuando cumplan 18 años".

También al centro de menores de Casa de Campo se ha referido la diputada de Más Madrid Diana Paredes en su intervención en la Comisión, en la que ha relatado las deficiencias encontradas en las instalaciones y su "estado deplorable".

"Temperaturas que llegan casi a los 0 grados, ropas que le dan a los niños que están en mal estado según entran al centro, humedades e inundaciones frecuentes cada vez que llueve, ventanas huecas y rotas y grietas evidentes y alarmantes en las paredes", ha desmenuzado Paredes a la vez que mostraba imágenes de los desperfectos mencionados.

Además, ha acusado al Gobierno regional de dar contratos a la Fundación Antonio Moreno, encargada de las instalaciones del centro de Casa de Campo hasta hace un mes. "Sabiendo de los supuestos casos de abuso sexual en el centro de Casa de Campo, ya han otorgado la gestión del centro de La Cantueña a esta fundación", ha expresado.

En respuesta, Valmaña ha reivindicado las medidas tomadas por el Gobierno regional y ha expresado que "no se puede acusar a una organización por el hecho que comete una persona, en este caso, un trabajador".