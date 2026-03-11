La Comunidad destaca que el fallo del TC afecta a una Ley de Telemadrid ya "derogada", por lo que no tiene efectos

Archivo - Imagen de archivo del hemiciclo de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destacado que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) afecta a una Ley de Telemadrid ya "derogada por leyes posteriores tramitadas por procedimientos ordinarios", por lo que "no tiene efecto alguno y es extemporánea".

Así lo han trasladado a Europa Press desde el Ejecutivo regional tras conocerse que el Pleno del TC ha anulado el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que permitió en junio de 2021 la tramitación en lectura única de la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid sin posibilidad de presentar enmiendas.

El Tribunal de Garantías reconoce la vulneración del derecho fundamental de los diputados socialistas que lo recurrieron en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, ha informado el TC en un comunicado.

"Se tramitó y votó por lectura única sin posibilidad de enmiendas porque era lo que establecía el Reglamento de la Asamblea en ese momento. Ese reglamento ya se ha modificado por unanimidad para permitir las enmiendas en las leyes que se tramitan por lectura única", han destacado desde el Ejecutivo regional.

Además, han recordado que la tramitación pro lectura única fue una decisión de la Mesa y "lo más importante, de la mayoría del Pleno", que en ese momento no tenía mayoría absoluta.

Esta modificación de la Ley de Telemadrid fuera su vez modificada por la Ley Ómnibus de 2021 que fue pactada por parte de PP y Vox, entonces socio necesario de los 'populares'.