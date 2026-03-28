La Comunidad destaca que Madrid es el "destino preferido" para Semana Santa y que la ocupación hotelera superará el 70%

Archivo - Procesión de La Soledad, a 19 de abril de 2025, en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha hecho una valoración sobre las expectativas en cuanto al turismo en la región para esta Semana Santa, en la que ha destacado que es el "destino preferido" y que "se espera una ocupación hotelera por encima del 70%".

"Es verdad que los madrileños salen mucho en Semana Santa, pero es verdad que nosotros somos también destino preferido de todos los españoles y de mucho visitante internacional", ha afirmado en declaraciones a los medios durante su visita a la Iglesia de San Sebastián, que ha sido rehabilitada recientemente.

El consejero ha puesto en valor los dos millones de turistas que han visitado la región durante los dos primeros meses del año, una tendencia que desea "siga así siempre". Ha loado el turismo de Madrid que, "lejos de ser un problema, es una ventaja, es una fortaleza, porque está perfectamente ordenado".