La Comunidad destaca que roza los 3,9 millones de afiliados y que crea uno de cada cinco empleos en España

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado que la región roza los 3,9 millones de afiliados y que ha creado uno de cada cinco empleos en España en el mes de marzo.

Lo ha expresado este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo subió un 0,56% en relación al mes anterior, y ganó una media de 21.719 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,99% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 112.598 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.879.420 personas.

"Uno de cada cinco puestos de trabajo de los que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid. Estamos rozando ya los 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. También hay que celebrar que tenemos la cifra más alta de la historia de nuestros autónomos, nuestros héroes, que han crecido un 1%, alcanzando la cifra de 441.542 trabajadores por cuenta propia", ha subrayado la consejera madrileña.